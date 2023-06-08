Украинцы переплачивают сумасшедшие деньги, совершая покупки: как работают популярные схемы

Распродажи и безумные скидки

Замечали ли вы, что в период скидок магазины меняют вывески, делают яркие объявления? Такие действия направлены на потребителя, чье внимание нужно привлечь. Хотя неоднократно под ценниками с "новой" якобы пониженной ценой находили предыдущую, которая оказывалась ниже.

Акция "1+1=3"

Этот вид акции известен каждому покупателю, ведь именно он побуждает вас больше купить. Это означает, что, покупая два товара, вы можете получить третий бесплатно.

Однако в этом случае уловка может заключаться в том, что бесплатным будет самый дешевый, и тогда экономия почти ничего не составляет.

"Стоит всего 999 гривен..."

Часто можно также встретить стоимость товара 999 гривен вместо 1 000, например. На подсознание покупателя это влияет как знак того, что цена ниже, поэтому нужно брать товар.

Так же работает и по ценам 99,99 гривны. Представим, что на кассе вы даете 100 гривен, но остальных не получите, поскольку одной копейки больше нет в обиходе. Да, это мизер, однако на тысячах покупателей в день можно заработать неплохую сумму.

Внимательно просматривайте ценники, выбирая товары в свою корзину (фото: Freepik)

Правильное размещение товара

Возможно, вы замечали, что иногда в крупных магазинах меняется расположение товара. Конечно, иногда это может быть для удобства, а иногда - с психологической точки зрения.

У касс обычно размещены всевозможные мелочи: носки, салфетки, сладкие батончики и т.д. Предполагается, что пока вы ждете в очереди, захотите взять что-нибудь из этих безделушек. Или ваши дети что-то захотят. Таким образом, сумма вашего чека увеличится.

Музыка в зале

Если вы думали, что это для поддержки настроения посетителей, ошибаетесь. На самом деле, неоднократные исследования показывали, что ритмичная энергичная музыка побуждает к спонтанным покупкам.

А вот медленная музыка делает сердцебиение более спокойным и якобы заставляет задерживаться у полок с товаром. Это в свою очередь увеличивает вероятность того, что вы купите что-то не планировавшее.

Цвета внутри

Людей привлекают тёплые цвета, поэтому если снаружи магазин будет красным, желтым, оранжевым и т.п., вероятно, у вас будет больше покупателей. А вот внутри лучше выбирать голубой и зеленый цвета - они побуждают покупать больше на 15%.