Украинцы переплачивают сумасшедшие деньги, совершая покупки: как работают популярные схемы

Продажа товара потребителю - это целое искусство, поэтому маркетологи магазинов прибегают к разным ухищрениям. И все для того, чтобы привлечь покупателя. Эти схемы достаточно понятные, однако не все украинцы знают о них.
Какие "фокусы" используют магазины - читайте ниже в материале Styler.
Замечали ли вы, что в период скидок магазины меняют вывески, делают яркие объявления? Такие действия направлены на потребителя, чье внимание нужно привлечь. Хотя неоднократно под ценниками с "новой" якобы пониженной ценой находили предыдущую, которая оказывалась ниже.
Этот вид акции известен каждому покупателю, ведь именно он побуждает вас больше купить. Это означает, что, покупая два товара, вы можете получить третий бесплатно.
Однако в этом случае уловка может заключаться в том, что бесплатным будет самый дешевый, и тогда экономия почти ничего не составляет.
Часто можно также встретить стоимость товара 999 гривен вместо 1 000, например. На подсознание покупателя это влияет как знак того, что цена ниже, поэтому нужно брать товар.
Так же работает и по ценам 99,99 гривны. Представим, что на кассе вы даете 100 гривен, но остальных не получите, поскольку одной копейки больше нет в обиходе. Да, это мизер, однако на тысячах покупателей в день можно заработать неплохую сумму.
Внимательно просматривайте ценники, выбирая товары в свою корзину (фото: Freepik)
Возможно, вы замечали, что иногда в крупных магазинах меняется расположение товара. Конечно, иногда это может быть для удобства, а иногда - с психологической точки зрения.
У касс обычно размещены всевозможные мелочи: носки, салфетки, сладкие батончики и т.д. Предполагается, что пока вы ждете в очереди, захотите взять что-нибудь из этих безделушек. Или ваши дети что-то захотят. Таким образом, сумма вашего чека увеличится.
Если вы думали, что это для поддержки настроения посетителей, ошибаетесь. На самом деле, неоднократные исследования показывали, что ритмичная энергичная музыка побуждает к спонтанным покупкам.
А вот медленная музыка делает сердцебиение более спокойным и якобы заставляет задерживаться у полок с товаром. Это в свою очередь увеличивает вероятность того, что вы купите что-то не планировавшее.
Людей привлекают тёплые цвета, поэтому если снаружи магазин будет красным, желтым, оранжевым и т.п., вероятно, у вас будет больше покупателей. А вот внутри лучше выбирать голубой и зеленый цвета - они побуждают покупать больше на 15%.
Раньше мы подробно рассказывали, как украинцы переплачивают, покупая замороженную рыбу.
Читайте также, как украинцам экономить на покупке продуктов.