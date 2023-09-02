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Українці отримають гуманітарну допомогу від фонду: що необхідно зробити

Українці можуть отримати допомогу від фонду (фото: t_me_UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, можуть подати заявку та отримати гуманітарну допомогу.

Як отримати допомогу - читайте нижче.

Хто може отримати допомогу

Допомогу надає благодійний фонд "О.К. Права людини. Україна" українцям у Дніпрі.

Допомога надається у вигляді одягу (чоловічі костюми, штани, піджаки) та побутових речей.

"Наразі в нас йде постійне оновлення асортименту, тому не зволікайте. Особливе запрошення тим, хто любить ходити/ кому потрібно на роботі ходити в костюмі", - йдеться у повідомленні.

Отримати гуманітарну допомогу можуть громадяни зі статусом ВПО та багатодітні сім’ї.

Як отримати 

Отримати допомогу можна за адресою місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 81, офіс 6.

Графік роботи благодійного фонду: з понеділка до п’ятниці, з 11:00 до 16:00.

При собі обов’язково потрібно мати такі документи:

  • паспорт або ID-картка
  • довідку ВПО або посвідчення багатодітної сім’ї

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за телефоном: +38 (096) 195 27 45.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

Також ми писали, що деяким переселенцям в Україні скасують виплати.

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