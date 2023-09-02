Українці отримають гуманітарну допомогу від фонду: що необхідно зробити

Хто може отримати допомогу

Допомогу надає благодійний фонд "О.К. Права людини. Україна" українцям у Дніпрі.

Допомога надається у вигляді одягу (чоловічі костюми, штани, піджаки) та побутових речей.

"Наразі в нас йде постійне оновлення асортименту, тому не зволікайте. Особливе запрошення тим, хто любить ходити/ кому потрібно на роботі ходити в костюмі", - йдеться у повідомленні.

Отримати гуманітарну допомогу можуть громадяни зі статусом ВПО та багатодітні сім’ї.

Як отримати

Отримати допомогу можна за адресою місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 81, офіс 6.

Графік роботи благодійного фонду: з понеділка до п’ятниці, з 11:00 до 16:00.

При собі обов’язково потрібно мати такі документи:

паспорт або ID-картка

довідку ВПО або посвідчення багатодітної сім’ї

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за телефоном: +38 (096) 195 27 45.