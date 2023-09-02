Українці отримають гуманітарну допомогу від фонду: що необхідно зробити

У Дніпрі громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, можуть подати заявку та отримати гуманітарну допомогу.
Як отримати допомогу - читайте нижче.
Допомогу надає благодійний фонд "О.К. Права людини. Україна" українцям у Дніпрі.
Допомога надається у вигляді одягу (чоловічі костюми, штани, піджаки) та побутових речей.
"Наразі в нас йде постійне оновлення асортименту, тому не зволікайте. Особливе запрошення тим, хто любить ходити/ кому потрібно на роботі ходити в костюмі", - йдеться у повідомленні.
Отримати гуманітарну допомогу можуть громадяни зі статусом ВПО та багатодітні сім’ї.
Отримати допомогу можна за адресою місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 81, офіс 6.
Графік роботи благодійного фонду: з понеділка до п’ятниці, з 11:00 до 16:00.
При собі обов’язково потрібно мати такі документи:
У разі виникнення додаткових питань звертайтесь за телефоном: +38 (096) 195 27 45.
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