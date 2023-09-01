Деяким переселенцям скасують виплати: кого це стосується
В Україні на цю мить зареєстровано близько 2,6 млн тимчасово переміщених осіб, які отримують щомісячну допомогу від держави. Розмір цієї допомоги - 2000 гривень на людину. Однак частина переселенців може найближчим часом втратити ці виплати.
Кого з переселенців стосується скасування допомоги та чому - читайте у матеріалі Styler.
Врегулювати виплати хочуть уже давно
В уряді внесли зміни щодо надання допомоги ВПО. Зокрема, було внесено такі зміни:
1. За оформленням допомоги на проживання може звертатися лише один член сім'ї, а не кожен окремо.
2. Допомога на проживання призначатиметься на строк до 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців після закінчення строку для соціально вразливих сімей.
3. Допомога не надаватиметься тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, а також тим, хто вже повернувся на місце постійного проживання.
Розмір допомоги:
- Для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень
- Для всіх інших - 2000 гривень
Варто зазначити, що ці зміни мали набути чинності 1 серпня, але терміни перенесли - на 1 листопада 2023 року.
Кому перестануть виплачувати допомогу ВПО з 1 вересня
З 1 вересня 2023 року набули чинності інші зміни, які стосуються переселенців. Зокрема, виплати припинять тим, хто:
- Придбав новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни
- Придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету)
- Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.
- Придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.
- Мають власне житло, яке розташоване не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які окуповані – якщо таке житло має площу понад 13, 65 м2 на одного члена сім'ї.
- Знаходяться за кордоном понад 30 днів
- Повернулися на своє місце проживання/реєстрації
Переселенців почали перевіряти
У серпні розпочалися перевірки місця проживання людей зі статусом ВПО. І після такої перевірки частина переселенців може втратити допомогу від держави. Перевірку проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби на таких підставах:
- Постанова особи на облік ВПО в межах однієї територіальної громади
- Отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/знаходження отримувача допомоги
- Отримання рекомендацій Мінфіну щодо результатів верифікації
Зазвичай людині повідомляють про перевірку за 2 календарні дні. Якщо немає можливості бути присутнім з поважної причини, її відкладуть на 2 тижні. Але треба буде пояснити причину своєї відсутності.
Перевірки за серпень виявили, що майже 180 тисяч людей одержують допомогу ВПО незаконно. Як розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, майже 109 тисяч українців отримували допомогу в Україні та перебували за кордоном.
Зафіксовано 60 тисяч випадків, коли два члени сім'ї подавали на виплати для одних й тих самих дітей. Крім того, майже 10 тисяч ВПО числяться в реєстрах як померлі, але на них продовжують отримувати виплати.
Ірина Верещук наголошує, що всі ці помилки буде виправлено найближчим часом. Вона припускає, що можливі різні ситуації й комусь можуть скасувати виплати помилково. У такій ситуації віцепрем'єр-міністр рекомендує звертатись на гарячу лінію за номером 15-48.
До речі, ми писали про те, як відбувається перевірка місцезнаходження переселенців.
Також ми розповідали, що частина пенсіонерів може втратити виплати.