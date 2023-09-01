Деяким переселенцям скасують виплати: кого це стосується

В Україні на цю мить зареєстровано близько 2,6 млн тимчасово переміщених осіб, які отримують щомісячну допомогу від держави. Розмір цієї допомоги - 2000 гривень на людину. Однак частина переселенців може найближчим часом втратити ці виплати.

Кого з переселенців стосується скасування допомоги та чому - читайте у матеріалі Styler.

Врегулювати виплати хочуть уже давно

В уряді внесли зміни щодо надання допомоги ВПО. Зокрема, було внесено такі зміни:

1. За оформленням допомоги на проживання може звертатися лише один член сім'ї, а не кожен окремо.

2. Допомога на проживання призначатиметься на строк до 6 місяців, з можливістю продовжити ще на 6 місяців після закінчення строку для соціально вразливих сімей.

3. Допомога не надаватиметься тим, хто перебуває за кордоном понад 30 днів, а також тим, хто вже повернувся на місце постійного проживання.

Розмір допомоги:

Для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень

Для всіх інших - 2000 гривень

Варто зазначити, що ці зміни мали набути чинності 1 серпня, але терміни перенесли - на 1 листопада 2023 року.

Кому перестануть виплачувати допомогу ВПО з 1 вересня

З 1 вересня 2023 року набули чинності інші зміни, які стосуються переселенців. Зокрема, виплати припинять тим, хто:

Придбав новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби оборони країни

Придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будівлю (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету)

Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн.

Придбали іноземну валюту (крім валюти, одержаної від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн.

Мають власне житло, яке розташоване не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які окуповані – якщо таке житло має площу понад 13, 65 м2 на одного члена сім'ї.

Знаходяться за кордоном понад 30 днів

Повернулися на своє місце проживання/реєстрації

Переселенців почали перевіряти

У серпні розпочалися перевірки місця проживання людей зі статусом ВПО. І після такої перевірки частина переселенців може втратити допомогу від держави. Перевірку проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби на таких підставах:

Постанова особи на облік ВПО в межах однієї територіальної громади

Отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/знаходження отримувача допомоги

Отримання рекомендацій Мінфіну щодо результатів верифікації

Зазвичай людині повідомляють про перевірку за 2 календарні дні. Якщо немає можливості бути присутнім з поважної причини, її відкладуть на 2 тижні. Але треба буде пояснити причину своєї відсутності.

Перевірки за серпень виявили, що майже 180 тисяч людей одержують допомогу ВПО незаконно. Як розповіла віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, майже 109 тисяч українців отримували допомогу в Україні та перебували за кордоном.

Зафіксовано 60 тисяч випадків, коли два члени сім'ї подавали на виплати для одних й тих самих дітей. Крім того, майже 10 тисяч ВПО числяться в реєстрах як померлі, але на них продовжують отримувати виплати.

Ірина Верещук наголошує, що всі ці помилки буде виправлено найближчим часом. Вона припускає, що можливі різні ситуації й комусь можуть скасувати виплати помилково. У такій ситуації віцепрем'єр-міністр рекомендує звертатись на гарячу лінію за номером 15-48.