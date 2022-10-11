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Українці отримали від ДСНС тривожні повідомлення, які налякали звуком

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Вівторок 11 жовтня 2022 09:43
Українці отримали від ДСНС тривожні повідомлення, які налякали звуком Українці зранку отримали тривожні повідомлення (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вранці 11 жовтня українці отримали на мобільні телефони тривожні повідомлення від ДСНС, які супроводжувалися гучним звуком. Екстрене оповіщення надійшло жителям Київської, Одеської, Дніпропетровської та інших областей.

У матеріалі Styler читайте, що можна було прочитати у посланнях.

Хто отримав тривожні повідомлення

З самого ранку 11 жовтня практично по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Після важкого дня масштабного ракетного обстрілу з боку Росії (10 жовтня) багато людей ще не встигли відійти, як знову сигнал на телефоні змусив їх нервувати.

Жителі багатьох регіонів отримали повідомлення про те, що сьогодні прогнозують багато ракетних ударів з боку РФ. Людей просять пройти в укриття і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Зазначимо, що це вже не тестування повідомлень, як це робилося раніше, а реальне застереження.

Тоді багато українців скаржилися, що при тестуванні системи сигнал був настільки гучний, що "душа йшла в п'яти". Зараз звук був не менш тривожний і змусив багатьох понервувати.

Українці отримали від ДСНС тривожні повідомлення, які налякали звукомУкраїнці отримали від ДСНС тривожні повідомлення, які налякали звукомУкраїнцям надішли тривожні повідомлення

Як ми раніше писали, кількість жертв масованих ударів зросла . Знеструмлено сотні населених пунктів.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні від початку війни .

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ДСНС