Украинцы получили от ГСЧС тревожные сообщения, которые напугали звуком

Утром 11 октября украинцы получили на мобильные телефоны тревожные сообщения от ГСЧС, которые сопровождались громким звуком. Экстренное оповещение поступило жителям Киевской, Одесской, Днепропетровской и других областей.

В материале Styler читайте, что можно было прочитать в посланиях.

Кто получил тревожные сообщения

С самого утра 11 октября практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После тяжелого дня масштабных ракетных обстрелов со стороны России (10 октября) многие люди еще не успели отойти, как снова сигнал на телефоне заставил их нервничать.

Так, жители многих регионов получили сообщения о том, что сегодня прогнозируют много ракетных ударов со стороны РФ. Людей просят пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Отметим, что это уже не тестировка сообщений, как это делалось раньше, а реальное предостережение.

Тогда многие украинцы жаловались, что при тестировании системы сигнал бюыл настолько громкий, что "душа уходила в пятки". Сейчас же звук был не менее тревожный и заставил многих понервничать.

Украинцам пришли тревожные сообщения