Украинцы возглавили прайд в Берлине и пронесли портреты украинских ЛГБТ-военных: фото с акции
В столице Германии произошло выдающееся мировое событие известное под названием Берлинский прайд. Акция проходит ежегодно, начиная с 1979 года. В этом году украинские активисты также присоединились и возглавили шествие.
Как происходило действо - подробнее читайте в материале Styler.
Украинская делегация была видна издалека, ведь это несколько десятков активистов, одетых в радужные футболки с национальной символикой. Во главе - основатель ОО "ЛГБТ-военные Украины" и волонтер Марлен Шкандаль, который отличался желто-голубыми крыльями за спиной.
Украинские ЛГБТ-активисты приняли участие в Берлинском прайде (фото: пресс-служба)
К украинской колонне в процессе шествия присоединялось все больше небезразличных людей, разделяющих те же ценности. Среди них был посол Украины в Германии Алексей Макеев, а также известный дизайнер и активист Фрэнк Вильде, поддерживающий Украину с первого дня полномасштабной войны.
Главной целью акции украинских активистов было показать, что ЛГБТ-культура также борется за свободу Украины в бою.
К украинцам присоединялось много иностранцев, в результате чего образовалась большая колонна (фото: пресс-служба)
Кроме флагов, активисты несли портреты украинских ЛГБТ-военных, которые служат в ВСУ. На портретах было написано: "Нам нужно вступление в НАТО! Украинские ЛГБТ-солдаты борются за существование Украины!"
"Украинские квир-военные сейчас защищают не только Украину от российского нашествия. Они среди других героев и героинь защищают ценности свободы и равноправия, ключевые для Европы. Не существует радуги без желтого и голубого, не будет свободной Европы без победы Украины. Поэтому украинские прайд-группы и напоминания о войне должны быть в эфире постоянно", - прокомментировал координатор коммуникаций КиевПрайда Эдвард Риз.
Кстати, раньше мы общались с ЛГБТ-военным. В большом интервью РБК-Украина Аарон Джонс рассказал об отношении к геям в ВСУ, роли церкви в Украине, важности однополых браков и гражданских партнерств.
Ранее мы писали, почему важно принять гражданские партнерства и однополые браки в Украине.
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