Це не тільки для ЛГБТ. Гей із ЗСУ пояснив важливість одностатевих шлюбів

Навесні 2023 року в Україні тривало активне обговорення щодо прийняття законопроєкту про цивільні партнерства. Укладене між двома людьми партнерство фактично визначає їхній правовий статус і надає права та обов'язки стосовно одне одного. Такий договір можуть укласти будь-які пари, навіть якщо вони не перебувають у романтичних стосунках.

У ході розмови Аарон згадує яскравий випадок із власного життя, який демонструє важливість прийняття як цивільних партнерств, так й одностатевих шлюбів.

"Коли я був у реанімації, моєму хлопцеві заборонили заходити, тому що він юридично для мене ніхто. Як мені бути, якщо в мене є майно, певні заощадження, і зі мною щось трапиться? Якщо у нас із хлопцем є спільний побут і майно, як йому потім довести, що ми були разом юридично?" - обурюється Аарон.

Він також додає, що, прокинувшись у реанімації, він хотів би бачити свого хлопця поряд, однак лікарі не мають права його пустити, адже юридично пацієнту він - ніхто.

Те саме стосується й ухвалення важливих рішень щодо хворого: зробити це можуть лише рідні або близькі.

У випадку Аарона йому довелося говорити своїй матері найстрашніші слова в його житті.

"Я лежу під крапельницями й кажу їй: "Мам, якщо я, наприклад, впаду в кому, відключайте мене від реанімації. Я не хочу бути овочем". Уявіть матері почути такі слова від дитини, яку вона 27 років виховувала. Це є наша клята політика. До яких пір якийсь комітет буде вирішувати за всю країну, треба нам цей закон чи ні?" - не стримує емоцій колишній ЛГБТ-активіст.

Що не так із профкомітетами

Аарон згадує про профільний комітет Міністерства оборони.

Під час першого голосування за створення цивільних партнерств саме цей комітет виступив проти ініціативи. В установі заявили, що вони не мають статистики стосовно представників ЛГБТ у війську.

"Скільки ще камінг-аутів і втрачених життів вам потрібно, щоб люди могли самі вирішувати, як і з ким їм бути? Ми як громадяни обирали депутатів, щоб вони працювали на нас і задля людей. А вони працюють задля своїх інтересів", - каже ЛГБТ-військовий.