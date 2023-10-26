Українці не користуються програмою "єОселя". У чому причина та як змінилися умови

Чому українці не користуються "єОселею"

Голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер називає на це кілька причин. Перша - це політика самих банків. Вони самостійно визначають, чи готові прокредитувати заявника. Таким чином кількість тих, хто подав заяву в "Дію" знижується лише до 15% тих, хто справді отримав кредит.

Варто враховувати ще й те, що багато українців просто цікавляться і перевіряють, чи зможуть отримати кредитування на житло.

А другою причиною є те, що під умови програми підпадає дуже невелика кількість пропозицій на ринку нерухомості.

"З "єОселею" під 3% простіше, квартири віком до 10 років на вторинному ринку є. А ось житла не старше 3 років, яке є умовою пільгової іпотеки під 7%, дуже мало", - пояснює Мецгер.

Він наголошує, що програма "єОселя" повинна розв'язувати житлове питання та допомагати українській економіці. Тому держава не може просто роздати гроші.

За словами Мецгера, іпотека на вторинному ринку не приносить до економіки нічого, ба більше - для держави існує ризик піти в "мінус". Саме взяти кредит на житло під 7% можуть лише військові, медики та вчителі.

Що може змінитися в державній програмі

Умови кредитування й без того постійно змінюються. Зараз "Укрфінжитло" розглядає способи зосередити "єОселю" на тій категорії людей, які цього потребують.

Так, наприклад, пропонують заблокувати доступ до програми особам, які протягом року чи двох продали квартиру, а зараз претендують на кредит під 7%.

Ще одним вектором змін може стати така умова: одна особа може претендувати на купівлю максимум 52,5 квадратних метрів житла. На кожного члена родини цей ліміт збільшуватиметься на 21 квадратний метр.

Таким чином пара людей зможе придбати до 73,5 квадратних метрів, троє - до 94,5 квадратних метрів.

Але, маючи всього на один квадрат менше, вже можна йти в пільгову іпотеку.

"Одна річ, якщо людина дійсно хоче покращити свої житлові умови. Але якщо у неї 93 квадратних метрів і вона претендує на ще одну квартиру, зрозуміло, що для оренди, чи щоб продати, то їй точно дорога не до пільгової іпотеки", - пояснив Мецгер.