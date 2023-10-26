Украинцы не пользуются программой "єОселя". В чем причина и как изменились условия

Почему украинцы не пользуются "єОселею"

Глава правления "Укрфинжилье" Евгений Мецгер называет на это несколько причин. Первая - это политика самих банков. Они самостоятельно определяют, готовы ли прокредитовать заявителя. Таким образом количество подавших заявление в "Дії" снижается лишь до 15% действительно получивших кредит.

Следует учитывать еще и то, что многие украинцы просто интересуются и проверяют, смогут ли получить кредитование на жилье.

А вторая причина заключается в том, что под условия программы подпадает очень небольшое количество предложений на рынке недвижимости.

"С "єОселею" под 3% проще, квартиры в возрасте до 10 лет на вторичном рынке есть. А вот жилья не старше 3 лет, которое является условием льготной ипотеки под 7%, очень мало", - объясняет Мецгер.

Он отмечает, что программа "єОселя" должна решать жилищный вопрос и помогать украинской экономике. Потому государство не может просто раздать деньги.

По словам Мецгера, ипотека на вторичном рынке не приносит в экономику ничего, более того - для государства существует риск уйти в "минус". Именно взять кредит на жилье под 7% могут только военные, медики и учителя.

Что может измениться в государственной программе

Условия кредитования и так постоянно меняются. Сейчас "Укрфинжилье" рассматривает способы сосредоточить "єОселю" на той категории людей, которые в этом нуждаются.

Например, предлагают заблокировать доступ к программе лицам, которые в течение года или двух продали квартиру, а сейчас претендуют на кредит под 7%.

Еще одним вектором изменений может стать такое условие: один человек может претендовать на покупку максимум 52,5 квадратных метров жилья. На каждого члена семьи этот предел будет увеличиваться на 21 квадратный метр.

Таким образом, пара людей сможет приобрести до 73,5 квадратных метров, трое - до 94,5 квадратных метров.

Но, имея всего на один квадрат меньше, уже можно идти в льготную ипотеку.

"Одно дело, если человек действительно хочет улучшить свои жилищные условия. Но если у него 93 квадратных метров и он претендует на еще одну квартиру, понятно, что для аренды или продать, то ему точно дорога не к льготной ипотеке", - пояснил Мецгер.