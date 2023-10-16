Експерт з нерухомості розповів, як безпечно орендувати житло і не "попасти на гроші"

Оренда житла - важливий процес під час якого необхідно бути обережними, щоб уникнути неприємностей. Під час війни збільшились випадки шахрайства, тому потрібно знати про декілька правил.

Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомив експерт з нерухомості Євген Аліта.

За словами фахівця, умови оренди нерухомості можуть стати складнішими під час війну. Тому важливо знати про декілька аспектів, які варто врахувати

Перевірка власника і документів

Експерт з нерухомості каже, що перш за все переконайтесь, що ви маєте можливість бачити власника нерухомості та отримати копії документів, що підтверджують його власність.

Особливо важливо, щоб це було зроблено у письмовій формі.

Доручення від власника

Через війну багато власників залишили свої домівки, тому актуальним може стати мати доручення від власника на підписання договору оренди.

Це буде гарантувати ваші права та безпеку.

Зв'язок з власником

Комунікація з власником нерухомості є важливою. Зручні способи зв'язку, такі як месенджери, можуть бути надійними для обговорення умов оренди та отримання необхідних відповідей.

Догорів

Євген Аліта зазначив, що договір оренди повинен містити повний перелік меблів та техніки, яка знаходиться у квартирі.

До того ж перевірте, щоб все працювало належним чином, і зафіксуйте будь-які недоліки.

Перевірте ринкові ціни

Необхідно порівнювати ціни на оренду з іншими пропозиціями на ринку, особливо в умовах зростання цін під час війни.

Ознаки шахраїв

Деякі ознаки можуть вказувати на те, що ви наткнулись на шахраїв. А саме: підозріло низька ціна порівняно з іншими пропозиціями, недоступність телефонного зв'язку та тиск щодо передоплати. Необхідно бути обережними та пильними.

Документуйте все

Варто зберігати копії усіх документів та листування з власником нерухомості. Це може бути корисним для вас у майбутньому, якщо виникнуть якісь проблеми.

Євген Аліта додав, що оренда нерухомості в умовах військових конфліктів може бути складною, але дотримання цих порад допоможе забезпечити безпеку та захистити ваших прав.

Краще не поспішати приймати рішення і завжди ретельно перевіряти умови оренди перед підписанням договору.