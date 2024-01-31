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Українці назвали найдорожчі покупки у житті: відповіді вас здивують (відео)

Які найдорожчі речі купували українці (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Українці назвали речі, які стали найдорожчими покупками в їхньому житті. Всі вони різні, але кожна цінна по-своєму.

Про це розповідає, РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування від Wikipays.

Які найдорожчі покупки здійснювали українці

Кожен з нас живе з різними можливостями, хтось може дозволити собі купувати будинки, а для когось найдорожчим придбанням є послуги у пологовому будинку. Все це наші реалії, з якими нам доводиться стикатися. 

Українці - не найбагатший народ, тому все залежить від того, ким і де ти працюєш. Так, гроші відкривають багато можливостей, адже завдяки їм можна купити все, або майже все. Але є такі речі, які не купити за найбільшу суму у світі - про це варто пам’ятати завжди й не ставити здобутки на перше місце. 

Проте українці намагаються жити так, щоб купувати речі, які їм хочеться та які є необхідними. Опитування показало, що у кожного вони різні, а саме: 

  • "Боже, ну, взагалі найдорожча покупка для мене - це пологовий будинок, бо я там “трошки” заплатила, але забрала звідти найціннішу людину для себе"
  • "На цей момент, це 14-й IPhone за 1 тисячу 600 доларів"
  • "IPhone XC. Він коштував 47 тисяч гривень"
  • "Напевно, обладнання для роботи. Це швейна машинка та апарат для манікюру"
  • "Машина Toyota Auris". 

Як бачимо, найдорожчі покупки українців є дуже різними, але варто закцентувати на тому, що всі вони мають різний вік.

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