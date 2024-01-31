Українці назвали найдорожчі покупки у житті: відповіді вас здивують (відео)

Українці назвали речі, які стали найдорожчими покупками в їхньому житті. Всі вони різні, але кожна цінна по-своєму.
Про це розповідає, РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування від Wikipays.
Кожен з нас живе з різними можливостями, хтось може дозволити собі купувати будинки, а для когось найдорожчим придбанням є послуги у пологовому будинку. Все це наші реалії, з якими нам доводиться стикатися.
Українці - не найбагатший народ, тому все залежить від того, ким і де ти працюєш. Так, гроші відкривають багато можливостей, адже завдяки їм можна купити все, або майже все. Але є такі речі, які не купити за найбільшу суму у світі - про це варто пам’ятати завжди й не ставити здобутки на перше місце.
Проте українці намагаються жити так, щоб купувати речі, які їм хочеться та які є необхідними. Опитування показало, що у кожного вони різні, а саме:
Як бачимо, найдорожчі покупки українців є дуже різними, але варто закцентувати на тому, що всі вони мають різний вік.
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