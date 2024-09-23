NAVI виграли турнір ESL Pro League S20. Скільки грошей заробили українці

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу на престижному турнірі ESL Pro League Season 20, який проходив на Мальті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин спорту України та всього світу Champion.com.ua .

Деталі турніру

У фінальному поєдинку команда обіграла турецький колектив Eternal Fire з рахунком 3:2 у форматі Best of 5. На першій карті Nuke, обраній NAVI, турки взяли гору з рахунком 13:8, але NAVI відповіли перемогою на Anubis - 13:11.

Далі українці виграли карту Ancient (13:11), але поступилися на Inferno (4:13). Результат турніру зважився на Dust 2, де NAVI вирвали перемогу 13:10. Цей тріумф став особливо значущим для капітана команди Алексі Aleksib Віролайнена, який не перемагав у фіналах Best of 5 з 2019 року, нарешті перервавши свою невдалу серію.

За підсумками турніру звання найкращого гравця (MVP) отримав Юстінас "jL" Лекавічус, а NAVI поповнили власну скарбничку призовими у 170 тисяч доларів.

До перемоги у фіналі NAVI провели чотири матчі на турнірі, впевнено перегравши Lynn Vision, обігравши Ninja in Pyjamas, перемігши Eternal Fire на груповому етапі та розгромивши Team Spirit.

Склад Natus Vincere включає двох українців, а також гравців з Литви, Румунії та Фінляндії: