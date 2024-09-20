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Етнічний українець підписав контракт із "Манчестер Юнайтед"

Манчестер, П'ятниця 20 вересня 2024 17:46
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Етнічний українець підписав контракт із "Манчестер Юнайтед" Фото: Закарі Бауманн невдовзі може поповнити першу команду "червоних дияволів" (manutd.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Закарі Бауманн уклав перший професіональний контракт із англійським "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

17-річний хавбек українського походження став повноправним виконавцем МЮ. "Український Скоулз" залишив підпис під трудовим договором із манкуніанцями.

"Момент гордості для мене та моєї сім'ї – підписання мого першого професіонального контракту з "Манчестер Юнайтед", – лаконічно прокоментував подію сам Бауманн.

Перед новим сезоном юний півзахисник приєднався до команди U-18 "Юнайтед". Він також потрапив до заявки команди U-19 "червоних дияволів" на Юнацьку лігу УЄФА. До структури МЮ Бауманн потрапив ще дитиною.

Юніор народився в англійському Болтоні. Його батьки переїхали на Альбіон із Коломиї. За збірні Англії різних вікових груп Бауманн ще не виступав, а тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський спілкувався з матір'ю хавбека щодо запрошення в команду.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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