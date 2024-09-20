Етнічний українець підписав контракт із "Манчестер Юнайтед"
Півзахисник Закарі Бауманн уклав перший професіональний контракт із англійським "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.
17-річний хавбек українського походження став повноправним виконавцем МЮ. "Український Скоулз" залишив підпис під трудовим договором із манкуніанцями.
"Момент гордості для мене та моєї сім'ї – підписання мого першого професіонального контракту з "Манчестер Юнайтед", – лаконічно прокоментував подію сам Бауманн.
Перед новим сезоном юний півзахисник приєднався до команди U-18 "Юнайтед". Він також потрапив до заявки команди U-19 "червоних дияволів" на Юнацьку лігу УЄФА. До структури МЮ Бауманн потрапив ще дитиною.
Юніор народився в англійському Болтоні. Його батьки переїхали на Альбіон із Коломиї. За збірні Англії різних вікових груп Бауманн ще не виступав, а тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський спілкувався з матір'ю хавбека щодо запрошення в команду.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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