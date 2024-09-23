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NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20. Сколько денег заработали украинцы

Понедельник 23 сентября 2024 13:10
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NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20. Сколько денег заработали украинцы Напряженная борьба завершилась победой NAVI на ESL Pro League (фото: HLTV.org)
Автор: Павел Колесник

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала победу на престижном турнире ESL Pro League Season 20, который проходил на Мальте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей спорта Украины и всего мира Champion.com.ua.

Детали турнира

В финальном поединке команда обыграла турецкий коллектив Eternal Fire со счетом 3:2 в формате Best of 5. На первой карте Nuke, выбранной NAVI, турки взяли верх со счётом 13:8, но NAVI ответили победой на Anubis - 13:11.

Далее украинцы выиграли карту Ancient (13:11), но уступили на Inferno (4:13). Исход турнира решился на Dust 2, где NAVI вырвали победу 13:10. Этот триумф стал особенно значимым для капитана команды Алекси "Aleksib" Виролайнена, который не побеждал в финалах Best of 5 с 2019 года, наконец прервав свою неудачную серию.

По итогам турнира звание лучшего игрока (MVP) получил Юстинас "jL" Лекавичус, а NAVI пополнили собственную копилку призовыми в 170 тысяч долларов.

До победы в финале NAVI провели четыре матча на турнире, уверенно переиграв Lynn Vision, обыграв Ninja in Pyjamas, победив Eternal Fire на групповом этапе и разгромив Team Spirit.

Состав Natus Vincere включает двух украинцев, а также игроков из Литвы, Румынии и Финляндии:

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
  • Михай "iM" Иван (Румыния)
  • Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина)

Напомним, что ФИФА вернула Межконтинентальный кубок 2024 года.

А еще мы писали, что этнический украинец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

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