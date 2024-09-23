NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20. Сколько денег заработали украинцы
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала победу на престижном турнире ESL Pro League Season 20, который проходил на Мальте.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей спорта Украины и всего мира Champion.com.ua.
Детали турнира
В финальном поединке команда обыграла турецкий коллектив Eternal Fire со счетом 3:2 в формате Best of 5. На первой карте Nuke, выбранной NAVI, турки взяли верх со счётом 13:8, но NAVI ответили победой на Anubis - 13:11.
Далее украинцы выиграли карту Ancient (13:11), но уступили на Inferno (4:13). Исход турнира решился на Dust 2, где NAVI вырвали победу 13:10. Этот триумф стал особенно значимым для капитана команды Алекси "Aleksib" Виролайнена, который не побеждал в финалах Best of 5 с 2019 года, наконец прервав свою неудачную серию.
По итогам турнира звание лучшего игрока (MVP) получил Юстинас "jL" Лекавичус, а NAVI пополнили собственную копилку призовыми в 170 тысяч долларов.
До победы в финале NAVI провели четыре матча на турнире, уверенно переиграв Lynn Vision, обыграв Ninja in Pyjamas, победив Eternal Fire на групповом этапе и разгромив Team Spirit.
Состав Natus Vincere включает двух украинцев, а также игроков из Литвы, Румынии и Финляндии:
- Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
- Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)
- Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
- Михай "iM" Иван (Румыния)
- Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
- Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина)
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