ФІФА повернула Міжконтинентальний кубок: клуб українця вже в фіналі
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відновила розіграш Міжконтинентального кубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
ФІФА реформувала Клубний чемпіонат світу. Тепер турнір проводитимуть раз на чотири роки, а участь у ньому візьмуть 32 команди.
Взамін функціонери відродили Міжконтинентальний кубок. Він дозволить з'ясувати найсильнішого серед найкращих команд континентальних конфедерацій щороку в компактнішому форматі.
Наразі відомі п'ять учасників турніру 2024 року з шести. Остання команда визначиться 30 листопада, коли відбудеться фінал Кубка Лібертадорес Південної Америки.
Учасники Міжконтинентального кубка-2024
- "Реал" (Іспанія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА
- "Пачука" (Мексика) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ
- "Аль-Айн" (ОАЕ) – переможець Азійської Ліги чемпіонів
- "Аль-Ахлі" (Єгипет) – переможець Африканської Ліги чемпіонів
- "Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів Океанії
- Переможець Кубку Лібертадорес КОНМЕБОЛ
На турнірі зіграють всього п'ять матчів із фіналом, у який уже автоматично потрапив "Реал". Другу ж путівку розіграють 5 команд.
У першому матчі зустрінуться представники Азійської конфедерації футболу та Океанії. Потім переможець цієї пари зіграє з чинним володарем африканської Ліги чемпіонів.
Третій поєдинок відбудеться між переможцями Кубка Лібертадорес та Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Після цього команди, які виграють другий та третій матчі, визначать суперника "Реала" у фіналі.
Перший матч відродженого турніру відбудеться вже 22 вересня. В місті Аль-Айн (ОАЕ) однойменний місцевий клуб протистоятиме "Окленд Сіті". Другий матч за участі єгипетського "Аль-Ахлі" 29 жовтня прийме Каїр. А півфінали і фінал відбудуться в Катарі 11-18 грудня.
Міжконтинентальний кубок: як було раніше
Трофей розігрувався в 1960-2004 роках (із перервами). Участь брали переможці Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА та Кубка Лібертадорес.
До 1980 року володаря Кубка переважно виявляли в результаті двоматчевих протистоянь. Потім організацію взяла на себе Японія, а розіграші проводили в тамтешніх містах – Токіо та Йокогамі.
Найбільше перемог у Міжконтинентальному кубку мають "Реал", італійський "Мілан". аргентинський "Бока Хуніорс", уругвайські "Пеньяроль" та "Насьйональ". У кожної з цих команд по три трофея.
З українців у розіграші брав участь лише Андрій Шевченко. У 2003 році його "Мілан" зустрівся з "Бока Хуніорс". Основний та додатковий час завершилися внічию (1:1), а в серії пенальті перемогли аргентинці (3:1).
До слова, етнічний українець підписав контракт із "Манчестер Юнайтед".
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