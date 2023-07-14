Українці можуть зробити безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію: як скористатися послугою

Для того, щоб якомога раніше виявити ВІЛ, варто проходити регулярне тестування на його наявність. Адже ви можете навіть не здогадуватися, що могли ним заразитися.
Як це зробити безкоштовно, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Швидкий тест на ВІЛ можна зробити в:
Тест є безоплатним, та покривається в межах пакета "Первинна медична допомога". Для вимушених переселенців наявність декларації не обов'язкова. У такому разі ви можете звернутися можна до лікаря первинної медичної допомоги за місцем перебування.
Експрес-тест на ВІЛ дозволяє виявити антитіла протягом 10-15 хвилин. Для тестування знадобиться лише зразок крові або слини.
Проте зауважте, що результат швидкого тесту не є остаточним. Він стає підставою для проведення більш точних лабораторних аналізів. Тому сімейний лікар направить вас на необхідні лабораторні обстеження, якщо виникне така потреба.
Разом із тим пам'ятайте, що ВІЛ - це не вирок. Захворювання можна контролювати та стримувати, якщо дотримуватися всіх вказівок лікарів.
Перелік послуг, які можна отримати безкоштовно:
З повним переліком послуг можна ознайомитися за посиланням.
Отримувати ці медичні послуги, а також антиретровірусні препарати безоплатно можна в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією".
Звернутися до лікарні ви можете навіть без направлення.
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