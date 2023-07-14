Українці можуть зробити безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію: як скористатися послугою

Куди потрібно звертатися

Швидкий тест на ВІЛ можна зробити в:

сімейного лікаря

терапевта

педіатра

Тест є безоплатним, та покривається в межах пакета "Первинна медична допомога". Для вимушених переселенців наявність декларації не обов'язкова. У такому разі ви можете звернутися можна до лікаря первинної медичної допомоги за місцем перебування.

Навіщо робити тест на ВІЛ

Експрес-тест на ВІЛ дозволяє виявити антитіла протягом 10-15 хвилин. Для тестування знадобиться лише зразок крові або слини.

Проте зауважте, що результат швидкого тесту не є остаточним. Він стає підставою для проведення більш точних лабораторних аналізів. Тому сімейний лікар направить вас на необхідні лабораторні обстеження, якщо виникне така потреба.

Як отримати безкоштовне лікування

Разом із тим пам'ятайте, що ВІЛ - це не вирок. Захворювання можна контролювати та стримувати, якщо дотримуватися всіх вказівок лікарів.

Перелік послуг, які можна отримати безкоштовно:

тестування на ВІЛ та післятестове консультування

необхідні лабораторні дослідження

аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів

медичний нагляд, призначення антиретровірусної терапії, видача препаратів, моніторинг побічних реакцій

медичний нагляд дітей, народжених від ВІЛ-позитивних жінок, на період від народження до 18 місяців, до встановлення або виключення діагнозу ВІЛ

консультування членів сім’ї пацієнтів щодо профілактики, консультування з питань планування сім'ї

профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

проведення медикаментозної постконтактної профілактики особам, які не пізніше 72 годин після ризикованого контакту щодо інфікування ВІЛ звернулися до лікаря

З повним переліком послуг можна ознайомитися за посиланням.

Отримувати ці медичні послуги, а також антиретровірусні препарати безоплатно можна в тих лікарнях, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією".

Звернутися до лікарні ви можете навіть без направлення.