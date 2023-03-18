ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці речі жінка повинна обов'язково зробити після сексу: вони вбережуть жіноче здоров'я

Новость на русском →
Субота 18 березня 2023 12:29
Ці речі жінка повинна обов'язково зробити після сексу: вони вбережуть жіноче здоров'я Що потрібно зробити жінці після сексу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Інтим - це завжди про зближення та довіру. Крім емоційної складової, необхідно дбати й про здоров'я обох партнерів. Не забувайте про безпеку та захищеність статевого акту, а також про правильну поведінку після нього.

Що потрібно зробити після інтиму кожній жінці, розповіла гінеколог на сторінці "Gynotes" у TikTok.

Сходіть до вбиральні

Це потрібно зробити протягом перших 15 хвилин після контакту. Така процедура допоможе тим мікроорганізмам, які потрапили в уретру та не мають там "жити", вимитися з сечею.

Таким чином вони не піднімуться в сечовий міхур і не спричинять цистит.

Сходіть у душ

Якщо такої можливості немає, використайте дитячі серветки, які не містять спирту, ароматизаторів або інших добавок.

Це потрібно для того, щоб витерти залишки лубриканту з поверхні тіла та статевих органів.

Не вимивайте жіночу мікрофлору

Будь-які агресивні витирання та миття лише порушують природний баланс бактерій і підвищують ризик інфекцій. Так само не потрібно на сухо витирати статеві органи після душу, адже шкірний покрив там дуже ніжний.

Правильно підмивайтеся

Якщо у вас є така можливість, робіть це спереду назад. Це необхідно для уникнення потрапляння флори з прямої кишки до статевих органів.

Річ у тім, що в прямій кишці бактерії більш агресивні та здатні викликати запалення в жіночих органах.

Змініть білизну

Відразу після виконання всіх гігієнічних процедур, змініть білизну на чисту та вільну. Буде добре, якщо вона виготовлена з натуральних тканин. Тоді у вас не виникне подразнень, а також нівелюється ризик виникнення інфекцій.

Раніше ми розповідали, чи може перший інтим зіпсувати стосунки.

Читайте також, як повернути у ваші сексуальні стосунки вогонь за допомогою простого кроку.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки жінки здоровя женское здоровье