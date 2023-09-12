Українці не можуть заїхати в Польщу: чому прикордонники відмовляють в перетині кордону

Чому вас можуть не пропустити на кордоні

У соціальних мережах українці активно діляться своїм досвідом перетину кордону. У багатьох виникає запитання про те, що можна ввозити в країну.

Українці запитують, що можна перевозити через кордон із Польщею (скриншоти: Styler)

Саме через порушення правил ввезення певних груп товарів вам взагалі можуть відмовити в перетині кордону. Тому важливо знати, що дозволено мати з собою на кордоні, а що категорично заборонено.

Що можна перевозити через кордон

Цигарки - дві пачки, електронні цигарки - дві штуки, сигари - 10 штук, тютюн - 50 грамів

Алкоголь - до п'яти літрів пива, один літр міцних напоїв, слабоалкогольні вироби - до двох літрів

Овочі, фрукти - до п'яти кілограмів

Мед - до двох кілограмів

Кава - до 0,5 кілограма

Медикаменти - на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт

Техніка - по одному екземпляру

Дитяче харчування - до двох кілограмів

Морепродукти та риба - до п'яти кілограмів

Канапки для споживання в дорозі

Торти, випічка, цукерки - до двох кілограмів

Харчування для собак та котів - до двох кілограмів

Готівка - до 10 000 доларів

Не можна ввозити:

м'ясо

молочні продукти

консерви

зброю

хімічні та токсичні речовини

порнографічні матеріали

Якщо ви порушите ці правила перетину кордону, тоді ваші речі конфіскують та випишуть штраф від 50 до 100 євро.

Ті особисті речі, які можна ввозити, не будуть оподатковувати, якщо їхня вартість не перевищує:

для осіб віком до 15 років - 150 євро

для осіб старше 15 років - 300 євро

Зміни в перетині кордону потягом

8 вересня розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в Перемишлі, тому графік руху поїздів дещо змінився.

З України до Польщі та навпаки тимчасово не курсуватимуть потяги № 73/74 Харків - Перемишль і № 89/90 Київ - Перемишль. Такі зміни триватимуть до 6 жовтня.

Крім того, упродовж місяця щоп'ятниці та щосуботи курсуватимуть два потяги Інтерсіті+: №705/706 Київ - Перемишль та №707/708 Київ - Перемишль.

Також зміниться графік руху ще кількох поїздів: