Українці не можуть заїхати в Польщу: чому прикордонники відмовляють в перетині кордону

Перетинаючи кордон, українці найчастіше їдуть в сусідню з Україною державу Польщу. Але багатьом можуть відмовити у в'їзді через декілька порушень.
Яких правил перетину кордону потрібно дотримуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.
У соціальних мережах українці активно діляться своїм досвідом перетину кордону. У багатьох виникає запитання про те, що можна ввозити в країну.
Українці запитують, що можна перевозити через кордон із Польщею (скриншоти: Styler)
Саме через порушення правил ввезення певних груп товарів вам взагалі можуть відмовити в перетині кордону. Тому важливо знати, що дозволено мати з собою на кордоні, а що категорично заборонено.
Не можна ввозити:
Якщо ви порушите ці правила перетину кордону, тоді ваші речі конфіскують та випишуть штраф від 50 до 100 євро.
Ті особисті речі, які можна ввозити, не будуть оподатковувати, якщо їхня вартість не перевищує:
8 вересня розпочалися ремонтні роботи інфраструктури в Перемишлі, тому графік руху поїздів дещо змінився.
З України до Польщі та навпаки тимчасово не курсуватимуть потяги № 73/74 Харків - Перемишль і № 89/90 Київ - Перемишль. Такі зміни триватимуть до 6 жовтня.
Крім того, упродовж місяця щоп'ятниці та щосуботи курсуватимуть два потяги Інтерсіті+: №705/706 Київ - Перемишль та №707/708 Київ - Перемишль.
Також зміниться графік руху ще кількох поїздів:
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