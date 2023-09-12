Украинцы не могут заехать в Польшу: почему пограничники отказывают в пересечении границы

Пересекая границу, украинцы чаще всего едут в соседнее с Украиной государство Польшу. Но многим могут отказать во въезде из-за нескольких нарушений.
Какие правила пересечения границы нужно соблюдать - читайте ниже в материале Styler.
В социальных сетях украинцы активно делятся своим опытом пересечения границы. У многих возникает вопрос о том, что можно ввозить в страну.
Украинцы спрашивают, что можно перевозить через границу с Польшей (скриншоты: Styler)
Именно из-за нарушения правил ввоза определенных групп товаров вам вообще могут отказать в пересечении границы. Поэтому важно знать, что можно иметь с собой на границе, а что категорически запрещено.
Нельзя ввозить:
Если вы нарушите эти правила пересечения границы, то ваши вещи конфискуют и выпишут штраф от 50 до 100 евро.
Те личные вещи, которые можно ввозить, не будут облагать налогом, если их стоимость не превышает:
8 сентября начались ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле, поэтому график движения поездов несколько изменился.
Из Украины в Польшу и наоборот временно не будут курсировать поезда № 73/74 Харьков - Перемышль и № 89/90 Киев - Перемышль. Такие изменения продлятся до 6 октября.
Кроме того, в течение месяца каждую пятницу и субботу будут курсировать два поезда Интерсити+: №705/706 Киев - Перемышль и №707/708 Киев - Перемышль.
Также изменится график движения еще нескольких поездов:
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