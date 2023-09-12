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Украинцы не могут заехать в Польшу: почему пограничники отказывают в пересечении границы

Правила пересечения границы с Польшей 2023 (фото: facebook.com/zachidnuy kordon)
Автор: Юлия Гаюк

Пересекая границу, украинцы чаще всего едут в соседнее с Украиной государство Польшу. Но многим могут отказать во въезде из-за нескольких нарушений.

Какие правила пересечения границы нужно соблюдать - читайте ниже в материале Styler.

Почему вас могут не пропустить на границе

В социальных сетях украинцы активно делятся своим опытом пересечения границы. У многих возникает вопрос о том, что можно ввозить в страну.

Украинцы спрашивают, что можно перевозить через границу с Польшей (скриншоты: Styler)

Именно из-за нарушения правил ввоза определенных групп товаров вам вообще могут отказать в пересечении границы. Поэтому важно знать, что можно иметь с собой на границе, а что категорически запрещено.

Что можно перевозить через границу

  • Сигареты - две пачки, электронные сигареты - две штуки, сигары - 10 штук, табак - 50 граммов
  • Алкоголь - до пяти литров пива, один литр крепких напитков, слабоалкогольные изделия - до двух литров
  • Овощи, фрукты - до пяти килограммов
  • Мед - до двух килограммов
  • Кофе - до 0,5 килограмма
  • Медикаменты - на седативные препараты и другие сильные лекарства нужен рецепт
  • Техника - по одному экземпляру
  • Детское питание - до двух килограммов
  • Морепродукты и рыба - до пяти килограммов
  • Бутерброды для потребления в пути
  • Торты, выпечка, конфеты - до двух килограммов
  • Питание для собак и кошек - до двух килограммов
  • Наличные - до 10 000 долларов

Нельзя ввозить:

  • мясо
  • молочные продукты
  • консервы
  • оружие
  • химические и токсичные вещества
  • порнографические материалы

Если вы нарушите эти правила пересечения границы, то ваши вещи конфискуют и выпишут штраф от 50 до 100 евро.

Те личные вещи, которые можно ввозить, не будут облагать налогом, если их стоимость не превышает:

  • для людей до 15 лет - 150 евро
  • для людей старше 15 лет - 300 евро

Изменения в пересечении границы на поезде

8 сентября начались ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле, поэтому график движения поездов несколько изменился.

Из Украины в Польшу и наоборот временно не будут курсировать поезда № 73/74 Харьков - Перемышль и № 89/90 Киев - Перемышль. Такие изменения продлятся до 6 октября.

Кроме того, в течение месяца каждую пятницу и субботу будут курсировать два поезда Интерсити+: №705/706 Киев - Перемышль и №707/708 Киев - Перемышль.

Также изменится график движения еще нескольких поездов:

  • №54 Перемышль - Киев. Теперь он будет отправляться из Польши в 13.45 и прибывать в Киев в 05.34.
  • №36 Перемышль - Одесса. Сейчас он отправляется в 13:45 и прибывает в Одессу в 08:10.

Раньше мы рассказывали, почему так сложно приобрести билеты на международные рейсы Укрзализныци.

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