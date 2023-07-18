Українці можуть заробити на монетах, які вийшли з обігу: що пропонують банки

В Україні продовжують приймати копійки, які вийшли із загального обігу. Це стосується номіналів 1, 2, 5 та 25 копійок.
Про це повідомляють на сторінці НБУ у Facebook.
Якщо у вашій скарбничці чи гаманці залишилися монети, які номіналом вийшли із загального обігу, ви можете обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, які перебувають в обігу.
Так, наприклад, якщо загальна сума копійок складе 100 гривень, то банківська установа видасть їх вам сучасними купюрами, а натомість забере копійки.
Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:
Скористатися такою послугою можна до 30 вересня 2023 року, тому українці мають ще понад два місяці, щоб перевірити свої кишені.
Інфографіка: facebook.com/NationalBankOfUkraine
В Україні також досить широко розвинена нумізматика. На спеціалізованих аукціонах чи сайтах можна продавати давні та рідкісні монети.
Цікаво, що рідкісною монету може зробити будь-який чинник: рік випуску, матеріал, обладнання для виробництва, візерунок тощо. Тому нумізматам і тим, хто хоче на цьому заробити, варто уважно придивлятися до нових експонатів.
До речі, раніше ми детально розповіли, які саме копійки вважають рідкісними.