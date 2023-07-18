Украинцы могут заработать на вышедших из обращения монетах: что предлагают банки

Как на сдаче копеек можно заработать

Если в вашей копилке или кошельке остались монеты, которые номиналом вышли из общего обращения, вы можете обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, находящихся в обращении.

Так, например, если общая сумма копеек составит 100 гривен, то банковское учреждение выдаст их вам современными купюрами, а в свою очередь заберет копейки.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "ПриватБанк"

АО "Райффайзен Банк"

АО "ПУМБ"

Воспользоваться такой услугой можно до 30 сентября 2023 года, поэтому у украинцев есть еще более двух месяцев, чтобы проверить свои карманы.

Инфографика: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Какие еще способы заработка возможны

В Украине достаточно широко развита нумизматика. На специализированных аукционах или сайтах можно продавать древние и редкие монеты.

Интересно, что редкую монету может сделать любой фактор: год выпуска, материал, оборудование для производства, узор и т. д. Поэтому нумизматам и тем, кто хочет на этом заработать, следует внимательно присматриваться к новым экспонатам.