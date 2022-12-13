Українці не можуть зареєструватися у Twitter. Ось такий "сюрприз" від Ілона Маска

Що сталося з Twitter

У вівторок українці почали скаржитися, що не можуть увійти в Twitter з використанням свого мобільного номера.

Річ у тім, що компанія перестала надсилати коди двофакторної авторизації.

Більше того, зареєструватися у соцмережі українці-абоненти операторів "Київстар", Vodafone та lifecell теж не можуть.

На дану проблему вже звернула увагу команда UNITED24.media - державного медіа, яке висвітлює правду про війну в Україні і російську агресію для усього світу.

, Ілон Маск. С

Редакція Styler вирішила перевірити, чи дійсно проблема має масовий характер.

І ми пересвідчилися: з українським мобільним номером зареєструватися у соцмережі взагалі не можна.

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Тим часом російські номери залишаються у списку "правильних" і їх спокійно можна використовувати зараз для входу і реєстрації...

Чому це сталося?

Судячи з усього, збій у Twitter напряму пов'язаний з анонсованою Маском кілька днів тому "боротьбою з ботами".

11 грудня мільярдер попередив, що "ботів чекає сюрприз".

І протягом кількох годин після цього твіта, компанія Маска заблокувала трафік приблизно 30 мобільних операторів по всьому світу. Найбільше постраждали від цієї дії країни азійсько-тихоокеанського регіону.

Platformer, яке висвітлює новини з Кремнієвої долини.

Згодом компанія розблокувала більшість мобільних операторів і повідомила їм, що проблеми з обслуговуванням виникли через "зміни конфігурації маршрутизації".

Але як бачимо, до України інженери проблема залишається актуальною.

Але це ще не все

Цікаво, що не

"Жертвою" став навіть офіційний акаунт МЗС Норвегії, а також профілі прем’єр-міністра і міністра закордонних справ цієї країни.

Так, акаунт норвезького міністерства раптово став адмініструватися... урядом Нігерії.

Twitter.

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Тим часом сам Ілон Маск жодним чином не коментує ситуацію, що склалася.

Зате ексцентричний бізнесмен публікує кумедні (як йому здається) меми.

Одначе, поки що виглядає так, ніби Маск "хоронить" не ботів, а компанію, яку він придбав нещодавно і якій багато хто пророкує крах з таким керівником, як Ілон...

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