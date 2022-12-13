Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой "сюрприз" от Илона Маска

Что произошло с Twitter

Во вторник украинцы начали жаловаться, что не могут войти в Twitter с использованием своего мобильного номера.

Дело в том, что компания перестала посылать коды двухфакторной авторизации.

Более того, зарегистрироваться в соцсети украинцы-абоненты операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell тоже не могут.

На данную проблему уже обратила внимание команда UNITED24.media - государственного медиа, освещающего правду о войне в Украине и российской агрессии для всего мира.

Редакция Styler решила проверить, действительно ли проблема носит массовый характер.

И мы убедились: с украинским мобильным номером зарегистрироваться в соцсети вообще нельзя.

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Между тем российские номера остаются в списке "правильных" и их спокойно можно использовать сейчас для входа и регистрации...

Почему это вышло?

Судя по всему, сбой в Twitter напрямую связан с анонсированной Маской несколько дней назад "борьбой с ботами".

11 декабря миллиардер предупредил, что "ботов ждет сюрприз".

И в течение нескольких часов после этого твита компания Маска заблокировала трафик примерно 30 мобильных операторов по всему миру. Больше всего пострадали от этого действия страны азиатско-тихоокеанского региона.

Platformer, освещающее новости из Кремниевой долины.

Впоследствии компания разблокировала большинство мобильных операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".

Но как видим, в Украину инженеры проблема остается актуальной.

Но это еще не все

Интересно, что не

"Жертвой" стал даже официальный аккаунт МИД Норвегии, а также профили премьер-министра и министра иностранных дел этой страны.

Так, аккаунт норвежского министерства внезапно стал администрироваться... правительством Нигерии.

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Между тем сам Илон Маск никоим образом не комментирует сложившуюся ситуацию.

Зато эксцентричный бизнесмен публикует забавные (как ему кажется) мемы.

Однако пока выглядит так, будто Маск "хоронит" не ботов, а компанию, которую он приобрел недавно и которой многие предсказывают крах с таким руководителем, как Илон...

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