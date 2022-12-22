Українці можуть з-за кордону замовити генератори та павербанки без мит: як це зробити

Скільки коштуватиме

Першою країною, яка погодилася, стала Латвія. Тарифи на доставку таких товарів встановлюватиме пошта-відправник.

В Укрпошті зазначають, що в грудні товари критичного імпорту можна відправити із понад 600 відділень пошти Латвії, а доставка коштує від 25 євро.

Однак, з часом перелік країн буде значно розширюватися.

Як оформити доставку

Зокрема, розмитнення таких відправлень в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації.

Що можна надсилати без митних платежів

генератори (електрогенераторні установки);

акумулятори, повербанки та портативні зарядні станції з літій-іонними складовими;

фільтри для води;

Starlink.

Важливо, що посилка до 30 кг має бути у заводській упаковці та до 10 000 євро. Вживані товари не приймаються.

"Радимо не перевищувати вказану кількість товарів: 1 генератор, 1 зарядна станція, 2 повербанки", - йдеться у повідомленні.

Щоб надіслати такий товар в Україну з-за кордону із нульовим розмитненням потрібно оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу знайомої людини в Латвії.

Після цього людина у найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку. Загалом отримати замовлення можна через 10-14 днів.