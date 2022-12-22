Українці можуть з-за кордону замовити генератори та павербанки без мит: як це зробити

Укрпошта доставлятиме генератори та електронні прилади з-за кордону без мита та ПДВ. Компанія вже звернулась до національних поштових операторів про прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для безмитної доставки в Україну.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Першою країною, яка погодилася, стала Латвія. Тарифи на доставку таких товарів встановлюватиме пошта-відправник.
В Укрпошті зазначають, що в грудні товари критичного імпорту можна відправити із понад 600 відділень пошти Латвії, а доставка коштує від 25 євро.
Однак, з часом перелік країн буде значно розширюватися.
Зокрема, розмитнення таких відправлень в Україні відбуватиметься без оформлення вантажно-митної декларації.
Що можна надсилати без митних платежів
Важливо, що посилка до 30 кг має бути у заводській упаковці та до 10 000 євро. Вживані товари не приймаються.
"Радимо не перевищувати вказану кількість товарів: 1 генератор, 1 зарядна станція, 2 повербанки", - йдеться у повідомленні.
Щоб надіслати такий товар в Україну з-за кордону із нульовим розмитненням потрібно оплатити товар в інтернет-магазині та замовити доставку на адресу знайомої людини в Латвії.
Після цього людина у найближчому відділенні Latvijas Pasts надсилає посилку в Україну та оплачує доставку. Загалом отримати замовлення можна через 10-14 днів.
Раніше ми повідомляли, що Укрпошта доставлятиме пенсії українцям до кінця війни.
Також ми писали, що обов'язково потрібно зробити перед запуском генератора.