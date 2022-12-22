Украинцы могут из-за границы заказать генераторы и павербанки без пошлин: как это сделать

Укрпочта будет доставлять генераторы и электронные приборы из-за границы без пошлины и НДС. Компания уже обратилась к национальным почтовым операторам о приеме в своих отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Первой согласившейся страной стала Латвия. Тарифы на доставку таких товаров будет устанавливаться почтой-отправителем.
В Укрпочте отмечают, что в декабре товары критического импорта можно отправить из более чем 600 отделений почты Латвии, а доставка стоит от 25 евро.
Однако со временем список стран будет значительно расширяться.
В частности, растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации.
Что можно отправлять без таможенных платежей
Важно, что посылка до 30 кг должна быть в заводской упаковке и до 10 000 евро. Подержанные товары не принимаются.
"Советуем не превышать указанное количество товаров: 1 генератор, 1 зарядная станция, 2 повербанка", - говорится в сообщении.
Чтобы отправить такой товар в Украину из-за границы с нулевым растаможиванием, нужно оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку в адрес знакомого человека в Латвии.
После этого человек в ближайшем отделении Latvijas Pasts посылает посылку в Украину и оплачивает доставку. В общем, получить заказ можно через 10-14 дней.
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