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Украинцы могут из-за границы заказать генераторы и павербанки без пошлин: как это сделать

Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки
Автор: Татьяна Самарук

Укрпочта будет доставлять генераторы и электронные приборы из-за границы без пошлины и НДС. Компания уже обратилась к национальным почтовым операторам о приеме в своих отделениях генераторов и зарядных станций для беспошлинной доставки в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Сколько будет стоить

Первой согласившейся страной стала Латвия. Тарифы на доставку таких товаров будет устанавливаться почтой-отправителем.

В Укрпочте отмечают, что в декабре товары критического импорта можно отправить из более чем 600 отделений почты Латвии, а доставка стоит от 25 евро.

Однако со временем список стран будет значительно расширяться.

Как оформить доставку

В частности, растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации.

Что можно отправлять без таможенных платежей

  • генераторы (электрогенераторные установки);
  • аккумуляторы, повербанки и портативные зарядные станции с литий-ионными составляющими;
  • фильтры для воды;
  • Starlink.

Важно, что посылка до 30 кг должна быть в заводской упаковке и до 10 000 евро. Подержанные товары не принимаются.

"Советуем не превышать указанное количество товаров: 1 генератор, 1 зарядная станция, 2 повербанка", - говорится в сообщении.

Чтобы отправить такой товар в Украину из-за границы с нулевым растаможиванием, нужно оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку в адрес знакомого человека в Латвии.

После этого человек в ближайшем отделении Latvijas Pasts посылает посылку в Украину и оплачивает доставку. В общем, получить заказ можно через 10-14 дней.

Ранее мы сообщали, что Укрпочта будет доставлять пенсии украинцам до конца войны.

Также мы писали, что обязательно нужно сделать перед запуском генератора.

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