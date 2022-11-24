"Укрпошта" доставлятиме пенсії українцям принаймні до кінця війни
Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо відтермінування конкурсу на визначення компанії для доставки пенсій. Принаймні до кінця війни та півроку після пенсії доставлятиме "Укрпошта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 листопада 2022 р. №1305.
Документом передбачено, що конкурс для вибору операторів поштового зв’язку для виплати і доставки пенсій та грошової допомоги буде проведено Пенсійним фондом України протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
До набрання чинності договором із переможцем конкурсу функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує АТ "Укрпошта".
За даними ПФУ, у жовтні через банки отримували пенсії 8,284 млн українців, через "Укрпошту" - 2,442 млн осіб. Через окупацію деяких районів України "Укрпошта" доставляє приблизно 90% від призначених пенсій.
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