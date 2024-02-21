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Українці можуть викликати "швидку" мовою жестів або через SMS: в яких регіонах доступна послуга

Викликати "швидку" в Україні можна в різний спосіб (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Викликати швидку медичну допомогу в Україні можна як зі стаціонарних телефонів, так і з мобільних. Запуск єдиної лінії екстреної допомоги за номером "112" дозволяє також викликати "швидку" через SMS або ж мовою жестів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що українцям потрібно знати про "систему 112", та в яких регіонах вона вже працює.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ВРУ, МВС України, МОЗ України.

Основне про ініціативу

Ще у вересні 2022 року народні депутати України схвалили законопроект №7581, яким пропонувалося зробити номер "112" єдиним для надання екстреної допомоги громадянам.

Документ мав на меті:

  • підвищити ефективність надання екстреної допомоги шляхом розвантаження екстрених служб
  • створити єдиний центр прийняття та обробки повідомлень

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112".

За словами експертів, "система 112" - комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров'ю, життю, майну, навколишньому природному середовищу або громадському порядку.

Що треба знати про єдину лінію екстреної допомоги

Створення та впровадження в Україні "системи 112" є одним із зобов'язань в межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом та реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору (розробленої за ініціативи першої леді Олени Зеленської).

Запровадження єдиної лінії екстреної допомоги об'єднує в собі всі основні служби:

  • "101" - служба порятунку МНС (пожежна охорона)
  • "102" - поліція
  • "103" - швидка медична допомога
  • "104" - аварійна служба газової мережі

У медиків і рятувальників можуть бути спільні завдання (ілюстративне фото: Getty Images)

Як викликати "швидку" через СМС або мовою жестів

Об'єднавши зусилля МВС і Міністерства охорони здоров'я в Україні запустили пілотний проект із неголосового виклику бригади екстреної допомоги. Йдеться про те, що викликати "швидку" можна:

  • надіславши SMS на номер "112"
  • здійснивши відеовиклик на номер "112"

При цьому оператори, що відповідають на відеовиклики, володіють жестовою мовою.

Мета неголосового виклику - забезпечити доступ до виклику бригади екстреної допомоги людей із порушеннями слуху та мовлення.

Послуга може бути корисною також для тих, хто не говорить або погано володіє українською - тому не може в телефонній розмові швидко й чітко пояснити причину виклику.

В яких регіонах працює "система 112"

На всій території України єдиний номер екстреної допомоги "112" планують запровадити до кінця грудня 2024 року.

Нині ж "система 112" доступна для мешканців:

  • міста Києва
  • Київської області
  • Житомирської області
  • Вінницької області
  • Черкаської області
  • Чернігівської області
  • Львівської області

"Від початку запуску в липні та до грудня 2023 року лише в місті Києві на номер "112" надійшло 46 повідомлень, 41 виклик із залученням операторів, які володіють жестовою мовою, і 20 SMS-повідомлень", - уточнили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як працює екстрена медична допомога та коли потрібно викликати "швидку".

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