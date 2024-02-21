Украинцы могут вызвать "скорую" языком жестов или через SMS: в каких регионах доступна услуга

Вызвать скорую медицинскую помощь в Украине можно как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Запуск единой линии экстренной помощи по номеру "112" позволяет также вызвать "скорую" через SMS или языком жестов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что украинцам нужно знать о "системе 112", и в каких регионах она уже работает.
При подготовке материала были использованы следующие источники: ВРУ, МВД Украины, Министерство здравоохранения Украины.
Еще в сентябре 2022 года народные депутаты Украины одобрили законопроект №7581, которым предлагалось сделать номер "112" единственным для предоставления экстренной помощи гражданам.
Документ преследовал цель:
Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили о создании системы экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру "112".
По словам экспертов, "система 112" - комплексное оказание помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу, окружающей природной среде или общественному порядку.
Создание и внедрение в Украине "системы 112" является одним из обязательств в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства (разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской).
Введение единой линии экстренной помощи объединяет все основные службы:
У медиков и спасателей могут быть общие задачи (иллюстративное фото: Getty Images)
Объединив усилия МВД и Министерства здравоохранения в Украине, запустили пилотный проект по неголосовому вызову бригады экстренной помощи. Речь идет о том, что вызвать "скорую" можно:
При этом операторы, отвечающие на видеовызовы, владеют жестовым языком.
Цель неголосового вызова - обеспечить доступ к вызову бригады экстренной помощи людей с нарушениями слуха и речи.
Услуга может быть полезна также для тех, кто не говорит или плохо владеет украинским - поэтому не может в телефонном разговоре быстро и четко объяснить причину вызова.
На всей территории Украины единый номер экстренной помощи "112" планируется ввести до конца декабря 2024 года.
В настоящее время "система 112" доступна для жителей:
"С начала запуска в июле и до декабря 2023 года только в городе Киеве на номер "112" поступило 46 сообщений, 41 вызов с привлечением операторов, владеющих жестовым языком, и 20 SMS-сообщений", - уточнили в Минздраве.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как работает экстренная медицинская помощь и когда нужно вызвать скорую.
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