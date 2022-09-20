Українці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку: як це зробити

Так, сервіс дозволяє в один клік і повністю безплатно зв'язатися з людьми, які проживають у поки що підконтрольних російським загарбникам населених пунктах України, або перебувають за кордоном.

Як зазначають розробники, метою цього унікального соціального проекту є "допомога нашим військовим, волонтерським організаціям та українцям, які перебувають за кордоном".

Як працює платформа "Подзвони Своїм"

Є два способи здійснити дзвінок за допомогою сервісу allo.unitalk.cloud. А саме:

Ввести тільки номер телефону (з'єднання комп'ютер-телефон, що вимагає наявності інтернету); Введіть номер телефону та номер того, кому необхідно зателефонувати (з'єднання телефон-телефон).

Зв'язок за допомогою сервісу "Подзвони Своїм" (фото: allo.unitalk.cloud)

Сервіс дозволяє здійснити не більше двох дзвінків тривалістю до 15 хвилин на добу для одного абонента.

Зазначається, що всі дзвінки проходять через зашифрований канал передачі, відповідно їх неможливо прослухати.

Сервісом "Подзвони Своїм" можна скористатися, якщо: