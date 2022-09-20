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Украинцы могут позвонить близким в оккупации бесплатно и без мобильной связи: как это сделать

Фото: появился сервис, позволяющий звонить за границу или на оккупированные территории Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине запустили платформу "Позвони Своим", с помощью которой граждане могут бесплатно позвонить близким и родным, находящихся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.

Об этой опции рассказали разработчики платформы Unitalk на презентации проекта.

Так, сервис позволяет в один клик и совершенно бесплатно связаться с людьми, которые проживают в пока еще подконтрольных российским захватчикам населенных пунктах Украины, или находятся за границей.

Как отмечают разработчики, целью этого уникального социального проекта является "помощь нашим военным, волонтерским организациям и украинцам, находящимся за границей".

Как работает платформа "Позвони Своим"

Есть два способа совершить звонок с помощью сервиса allo.unitalk.cloud. А именно:

  1. Ввести только номер звонящего (соединение компьютер-телефон, требует наличия интернета);
  2. Ввести свой номер телефона и номер того, кому необходимо позвонить (соединение телефон-телефон).

Связь при помощи сервиса "Позвони Своим" (фото: allo.unitalk.cloud)

Сервис позволяет совершить не более двух звонков продолжительностью до 15 минут в сутки для одного абонента.

Отмечается, что все звонки проходят через зашифрованный канал передачи данных, соответственно их невозможно прослушать.

Сервисом "Позвони Своим" можно воспользоваться, если:

  • нет денег на счете мобильного оператора связи;
  • качество интернета не позволяет воспользоваться мессенджерами;
  • дорогой роуминг для тех, кто находится за границей;
  • нужно связаться с близкими, не используя свой номер телефона;
  • когда близкие не умеют или не могут пользоваться мессенджерами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сэкономить заряд смартфона, если придется долго быть без электроэнергии.

А также писали, что делать в ситуациях, когда пропали связь и интернет из-за ракетных обстрелов.

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