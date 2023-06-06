Українці можуть сплачувати менші податки: як це можна зробити

У зв'язку з тим, що багато українців виїхали за кордон на тривалий час, змушені сплачувати податки у країнах свого тимчасового перебування. Цей фактор враховується під час сплати податків в Україні.

Про це йдеться в Податковому кодексі України .

До чого тут сплата податку за кордоном

Згідно з пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні.

Однак зауважте, що розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел не може перевищувати суму податку, яка підлягає сплаті в Україні.

Крім того, є категорія податків, які не підлягають зменшенню. До них входять:

податок на капітал/майно та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Для того, щоб сплачені за кордоном податки зарахували, потрібно подати письмове підтвердження органу іншої держави, який контролює ці процеси, щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Чи потрібно сплачувати податки за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном та які отримують там фінансову допомогу, повинні відобразити такий дохід у своїй податковій декларації. Сума завжди вказується в гривнях.

Податкове резидентство - це статус особи, яка живе в певній країні. Цей статус передбачає обов'язок сплачувати податки з усіх доходів саме в цій країні.

У різних країнах статус податкового резидента настає за різних умов. Найпоширеніша з них - проживання в країні протягом пів року або 183 днів.

Ви станете резидентом, якщо маєте в країні проживання центр життєвих інтересів: