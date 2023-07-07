Українці можуть розбагатіти на пам'ятних монетах від НБУ: як це зробити (фото)

Монета "30 років незалежності України"

На сайті НБУ немає можливості придбати монету, проте це можна зробити в перекупів. Так, наприклад, на онлайн-майданчику з аукціонами така монета номіналом одна гривня коштує 3 200 гривень.

Скриншот: violity.com

А якщо дивитися номінал п'ять гривень, то ціна різко знижується до 887 гривень.

Скриншот: ua-coins.info

Монета "Совка розкішна"

Монету було випущено у 2020 році на честь рідкісного виду комахи, яку можна зустріти лише на Поліссі, у лісостепу та в Криму. "Совка" виконана зі срібла, а її номінал становить 10 гривень.

Якщо купувати її в НБУ, то доведеться віддати 2 339 гривень. А продають монету помітно дорожче - за 2 900 гривень. До того ж якщо виставляти експонат на аукціон і привабити кількох покупців одночасно, можна заробити ще більше після торгів.

Офіційна вартість "Совки розкішної" від НБУ та стартова ціна на аукціоні відрізняються (скриншоти: coins.bank.gov.ua; violity.com)

Монета "350-річчя Конотопської битви"

Знову-таки на сайті НБУ монету вже не продають, оскільки її було введено в обіг ще у 2009 році. Проте колекціонери все одно можуть її придбати, хоча й за підвищеною ціною. Ось, наприклад, пам'ятну монету продають за 2 499 гривень.

Скриншот: violity.com

На інших ресурсах її можна знайти й за більші суми.

Скриншот: rozetka.com.ua

Монета "Народжений в Україні"

Ця монета була випущена у 2023 році, тому відповідно є в ширшому доступі, ніж усі попередні екземпляри. Однак вона є досить актуальною в сьогоденні, тому вартість у неї не низька.



Ось, наприклад, на аукціоні її можна придбати зі стартовою ціною 3 300 гривень.

Скриншот: violity.com

На інших ресурсах ціни вже дещо менші, проте не стають нижчими за 1 500 гривень.

Скриншот: olx.ua