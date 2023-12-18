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Українці можуть проголосувати за фіналіста Нацвідбору на Євробачення: як це зробити та хто серед учасників

Триває Національний відбір на Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У мобільному застосунку "Дія" триває голосування за 11-го фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2024. Українці мають змогу визначити, хто стане останнім фіналістом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Дія" розповідає, хто серед учасників і що про них відомо.

Список учасників із піснями

ANKA - "Палала" 


Carpetman - "Endless fight"

 

KARYOTYPE - "Sadness"

 

KRYLATA - "Queen"

 

PARFENIUK - "Серед вітрів"

 

SHÉPA - "SUPERNOVA"

 

STASYA - "Rika"

 

SWOIIA - "Little Angels"

 

TESLENKO - "Lights go up"

 

Як віддати свій голос за учасника

Для цього вам потрібно зайти в застосунок "Дія", обрати розділ "Послуги", а далі - "Опитування". 

Голосувати можна лише один раз, змінити вибір - неможливо. Взяти участь в опитуванні можна від 14 років. 

Скриншоти

На початку також представлено коротке відео для знайомства з усіма кандидатами на фінал Національного відбору. 

Голосування триватиме до 21 грудня.

Раніше ми повідомляли про те, що учасниця Julia Belei зняла свою кандидатуру з участі в конкурсі.

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