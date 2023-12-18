Украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участников

Список участников с песнями

ANKA - "Палала"



Carpetman - "Endless fight"

KARYOTYPE - "Sadness"

KRYLATA - "Queen"

PARFENIUK - "Серед вітрів"

SHÉPA - "SUPERNOVA"

STASYA - "Rika"

SWOIIA - "Little Angels"

TESLENKO - "Lights go up"

Как отдать свой голос за участника

Для этого вам нужно зайти в приложение "Дія", выбрать раздел "Послуги", а затем - "Опитування".

Голосовать можно только один раз, изменить выбор - невозможно. Участвовать в опросе можно от 14 лет.

Скриншоты

В начале также представлено короткое видео для знакомства со всеми кандидатами в финал Национального отбора.

Голосование продлится до 21 декабря.