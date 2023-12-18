Украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участников

В мобильном приложении "Дія" продолжается голосование за 11-го финалиста Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2024. Украинцы могут определить, кто станет последним финалистом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Дію" рассказывает, кто среди участников и что о них известно.
ANKA - "Палала"
Carpetman - "Endless fight"
KARYOTYPE - "Sadness"
KRYLATA - "Queen"
PARFENIUK - "Серед вітрів"
SHÉPA - "SUPERNOVA"
STASYA - "Rika"
SWOIIA - "Little Angels"
TESLENKO - "Lights go up"
Для этого вам нужно зайти в приложение "Дія", выбрать раздел "Послуги", а затем - "Опитування".
Голосовать можно только один раз, изменить выбор - невозможно. Участвовать в опросе можно от 14 лет.
Скриншоты
В начале также представлено короткое видео для знакомства со всеми кандидатами в финал Национального отбора.
Голосование продлится до 21 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что участник Julia Belei сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе.
Читайте также, какое место заняла Украина на Детском Евровидении 2023.