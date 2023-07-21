Українці можуть повернути гроші за одну з квитанцій: про яку йдеться та як це зробити

Українці можуть повернути гроші за газ, якщо перед цим вони змінили постачальника послуг, але вже оплатили рахунки.

Про це повідомили на сторінці Нафтогазу у Facebook .

Як повернути переплату за газ

Для цього клієнту потрібно:

звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії та написати заяву на повернення переплати

попередня газопостачальна компанія протягом п'яти робочих днів має надати вам відповідь та повернути переплату

Запам'ятайте! Лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує.

Це означає, що гроші можна отримати лише фізично. На вашу банківську картку чи до нового постачальника вони не надійдуть

А якщо кошти не повертають?

Якщо попередній постачальник ігнорує письмової вимоги щодо повернення переплати, споживач може отримати компенсацію в розмірах в порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

Сума компенсації подвоюється, а якщо термін надання компенсації прострочено на понад 90 днів - надається у п'ятикратному розмірі.

Тобто якщо за газ ви сплатили 200 гривень і змінили постачальника, маєте право на повернення цих коштів. Якщо ж компанія відмовляється їх виплатити, тоді винна вам вдвічі більшу компенсацію - 400 гривень. Якщо виплата буде здійснена пізніше ніж за 90 днів, тоді у п'ять разів більше - 1 000 гривень.

Українці мають право на повернення коштів за газ (скриншот: zakon.rada.gov.ua)