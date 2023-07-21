Украинцы могут вернуть деньги за одну из квитанций: о какой идет речь и как это сделать
Украинцы могут вернуть деньги за газ, если перед этим они сменили поставщика услуг, но уже оплатили счета.
Об этом сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.
Как вернуть переплату за газ
Для этого клиенту нужно:
- обратиться лично в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты
- предыдущая газоснабжающая компания в течение пяти рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату
Запомните! Только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действующего механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками не существует.
Это означает, что деньги можно получить только физически. На вашу банковскую карту или к новому поставщику они не поступят.
А если деньги не возвращают?
Если предыдущий поставщик игнорирует письменное требование о возврате переплаты, потребитель может получить компенсацию в размерах в порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставке природного газа.
Сумма компенсации удваивается, а если срок предоставления компенсации просрочен более чем на 90 дней - предоставляется в пятикратном размере.
То есть, если за газ вы оплатили 200 гривен и сменили поставщика, имеете право на возврат этих средств. Если же компания отказывается их выплатить, тогда должна вам вдвое большую компенсацию - 400 гривен. Если выплата будет произведена позже чем через 90 дней, тогда в пять раз больше - 1 000 гривен.
Украинцы имеют право на возврат средств за газ (скриншот: zakon.rada.gov.ua)
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