Українці можуть платити за комуналку в чотири рази менше: кого це стосується

В Україні одна категорія громадян має право на 75% знижку під час оплати комунальних послуг. При цьому доходи платника не мають жодного значення.

У Пенсійному фонді України розповіли , хто може отримати таку знижку.

Хто може отримати пільгу

Отримати 75% знижку на комуналку можуть українці зі статусом "учасника бойових дій". Ця пільга діє протягом усього життя.

Тільки якщо пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом, то потрібно щороку наново подаватись на пільги. А так достатньо оформити допомогу один раз.

Як оформити пільгу на комуналку

Особа зі статусом статус "учасник бойових дій" може звернутися до ПФУ, ЦНАПу або будь-якої уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства, щоб оформити пільги на комунальні послуги.

Військові повинні написати лише дві заяви:

Про надання пільг щодо оплати комунальних послуг

Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРО)

Якщо у сім'ї пільговика відбулися якісь зміни (склад сім'ї, адреса місця проживання тощо), він має негайно повідомити про це ПФУ.

Ця вимога відноситься також до субсидіантів та всіх одержувачів будь-яких пільг на комуналку.

Наразі в Україні близько півмільйона громадян мають право на 75% знижку на комуналку. На відміну від субсидії, яку виплачують одержувачам "живими грошима", пільги "урізають" суму в платіжці.