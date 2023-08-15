Украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше: кого это касается
В Украине одна категория граждан имеет право на 75% скидку при оплате коммунальных услуг. При этом доходы плательщика не имеют никакого значения.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может получить такую скидку.
Кто может получить льготу
Получить 75% скидку на коммуналку могут украинцы со статусом "участника боевых действий". Эта льгота действует на всю жизнь.
Только если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом, то нужно каждый год заново подаваться на льготы. А так достаточно оформить помощь один раз.
Как оформить льготу на коммуналку
Лицо со статусом статус "участник боевых действий" может обратиться в ПФУ, ЦНАП или любое уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, чтобы оформить льготы на коммунальные услуги.
Военные должны написать всего два заявления:
- О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг
- О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП)
Если в семье льготника произошли какие-то изменения (состав семьи, адрес места жительства и т.п.), он должен немедленно сообщить об этом ПФУ.
Это требование относится также к субсидиантам и всем получателям любых льгот на коммуналку.
На данный момент в Украине около полумиллиона граждан имеют право на 75% скидку на коммуналку. В отличие от субсидии, которую выплачивают получателям "живыми деньгами", льготы "урезают" саму сумму в платежке.
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