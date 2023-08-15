Украинцы могут платить за коммуналку в 4 раза меньше: кого это касается

В Украине одна категория граждан имеет право на 75% скидку при оплате коммунальных услуг. При этом доходы плательщика не имеют никакого значения.

В Пенсионном фонде Украины рассказали , кто может получить такую скидку.

Кто может получить льготу

Получить 75% скидку на коммуналку могут украинцы со статусом "участника боевых действий". Эта льгота действует на всю жизнь.

Только если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом, то нужно каждый год заново подаваться на льготы. А так достаточно оформить помощь один раз.

Как оформить льготу на коммуналку

Лицо со статусом статус "участник боевых действий" может обратиться в ПФУ, ЦНАП или любое уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, чтобы оформить льготы на коммунальные услуги.

Военные должны написать всего два заявления:

О предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг

О внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП)

Если в семье льготника произошли какие-то изменения (состав семьи, адрес места жительства и т.п.), он должен немедленно сообщить об этом ПФУ.

Это требование относится также к субсидиантам и всем получателям любых льгот на коммуналку.

На данный момент в Украине около полумиллиона граждан имеют право на 75% скидку на коммуналку. В отличие от субсидии, которую выплачивают получателям "живыми деньгами", льготы "урезают" саму сумму в платежке.