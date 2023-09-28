Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку

Как экономить на платежках на газ (коллаж Styler)

Украинцы могут платить меньше за доставку и распределение газа. Для этого можно воспользоваться льготой, которая предоставляется, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Как меньше платить за газ Социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года № 409. Согласно постановлению "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" предусмотрены такие нормы потребления для льготы С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

С газоснабжения при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м на одного человека в месяц

С газоснабжения при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м на одного человека в месяц. Нормы потребления для льготы (Скриншот)