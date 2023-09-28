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Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку

Четверг 28 сентября 2023 14:10
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Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку Как экономить на платежках на газ (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы могут платить меньше за доставку и распределение газа. Для этого можно воспользоваться льготой, которая предоставляется, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Как меньше платить за газ

Социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года № 409.

Согласно постановлению "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" предусмотрены такие нормы потребления для льготы

  • С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц.
  • С газоснабжения при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м на одного человека в месяц
  • С газоснабжения при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м на одного человека в месяц.

Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидкуНормы потребления для льготы (Скриншот)

Кстати, в ПФУ сделали важное заявление о субсидиях перед отопительным сезоном.

Раньше мы рассказывали, как правильно оформить субсидию, если есть долг за "коммуналку".

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