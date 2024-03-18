Українці можуть піти на пенсію швидше: хто достроково вийде на заслужений відпочинок

Деякі групи українців мають можливість вийти на пенсію достроково. Це включає осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.

Хто саме може піти на заслужений відпочинок достроково, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, при наявності щонайменше 31 року трудового стажу. Для тих, у кого стаж коротший, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років. Однак, деякі категорії осіб можуть отримати пенсію раніше вказаного терміну.

Хто саме може вийти на пенсію раніше

люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;

дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;

ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;

особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я;

працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;

люди з рідкісними хворобами.

Як подати заяву на пенсію

Щоб подати заяву на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, вам необхідно представити наступні документи: