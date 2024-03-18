Українці можуть піти на пенсію швидше: хто достроково вийде на заслужений відпочинок
Деякі групи українців мають можливість вийти на пенсію достроково. Це включає осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.
Хто саме може піти на заслужений відпочинок достроково, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, при наявності щонайменше 31 року трудового стажу. Для тих, у кого стаж коротший, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років. Однак, деякі категорії осіб можуть отримати пенсію раніше вказаного терміну.
Хто саме може вийти на пенсію раніше
- люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;
- жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;
- військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;
- дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;
- ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;
- особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я;
- працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;
- люди з рідкісними хворобами.
Як подати заяву на пенсію
Щоб подати заяву на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, вам необхідно представити наступні документи:
- Заява на отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та його копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
- Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
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