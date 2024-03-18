Украинцы могут уйти на пенсию быстрее: кто досрочно выйдет на заслуженный отдых
Некоторые группы украинцев могут выйти на пенсию досрочно. Это включает в себя лиц с инвалидностью, военнослужащих, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и других категорий граждан.
Кто может пойти на заслуженный отдых досрочно, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, при наличии не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст ухода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет. Однако некоторые категории лиц могут получить пенсию раньше указанного срока.
Кто именно может выйти на пенсию раньше
- люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;
- женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;
- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения;
- жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел;
- ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;
- лица предпенсионного возраста, которым расторгнут трудовой договор в связи с состоянием здоровья;
- работники, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;
- люди с редкими болезнями.
Как подать заявление на пенсию
Чтобы подать заявление на досрочную пенсию в Пенсионный фонд, необходимо представить следующие документы:
- Заявление о получении досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и их копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
- Справка о доходах за период страхового стажа. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
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