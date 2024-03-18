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Украинцы могут уйти на пенсию быстрее: кто досрочно выйдет на заслуженный отдых

Понедельник 18 марта 2024 09:21
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Украинцы могут уйти на пенсию быстрее: кто досрочно выйдет на заслуженный отдых Фото: Кто может выйти на пенсию раньше (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые группы украинцев могут выйти на пенсию досрочно. Это включает в себя лиц с инвалидностью, военнослужащих, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы и других категорий граждан.

Кто может пойти на заслуженный отдых досрочно, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, при наличии не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст ухода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет. Однако некоторые категории лиц могут получить пенсию раньше указанного срока.

Кто именно может выйти на пенсию раньше

  • люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;
  • женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;
  • военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения;
  • жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел;
  • ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;
  • лица предпенсионного возраста, которым расторгнут трудовой договор в связи с состоянием здоровья;
  • работники, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;
  • люди с редкими болезнями.

Как подать заявление на пенсию

Чтобы подать заявление на досрочную пенсию в Пенсионный фонд, необходимо представить следующие документы:

  • Заявление о получении досрочной пенсии.
  • Удостоверение личности (оригинал и их копия).
  • Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
  • Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
  • Справка о доходах за период страхового стажа. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Читайте также, какие пенсионеры в апреле получат повышение выплат.

Раньше мы рассказывали, почему нужно переходить на индивидуальную пенсионную систему.

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