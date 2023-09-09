Українці можуть отримувати вдвічі більшу пенсію: для кого це доступно

Якщо родина була на утриманні лише одного члена сім'ї, а він помер, тоді за законом їй призначають пенсію за втратою годувальника. Але отримувати її можуть лише непрацездатні члени однієї сім'ї.
Скільки виплачує держава - читайте нижче в матеріалі Styler.
До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:
При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається
незалежно від того, чи були вони на його утриманні.
Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника визначають виходячи з
розміру пенсії за віком померлого годувальника:
Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:
Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця
призначається членам сім'ї, якщо годувальник:
Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби
пенсія призначається:
Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30%
грошового забезпечення годувальника.
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:
Призначається непрацездатним членам сім'ї прокурора чи слідчого, які
були на його утримані, за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається із заробітної
плати померлого годувальника:
Раніше ми розповідали, скільки платять пенсії за інвалідністю для військових.
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