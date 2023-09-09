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Українці можуть отримувати вдвічі більшу пенсію: для кого це доступно

Види пенсій за втратою годувальника (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо родина була на утриманні лише одного члена сім'ї, а він помер, тоді за законом їй призначають пенсію за втратою годувальника. Але отримувати її можуть лише непрацездатні члени однієї сім'ї.

Скільки виплачує держава - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто може належати до отримувачів

До непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:

  • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю чи досягли віку 65 років
  • діти до 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з
  • інвалідністю до досягнення 18 років
  • діти, які навчаються, - до завершення навчання, але не довше 23 років; діти- сироти - до 23 років
  • чоловік (дружина), один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років

При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається
незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Який розмір пенсії

Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника визначають виходячи з
розміру пенсії за віком померлого годувальника:

  • 50 % пенсії за віком - на одного непрацездатного члена сім'ї
  • 100 % пенсії за віком - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника не може бути нижче:

  • 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - на одного члена сім'ї 2 093 гривень
  • 120 % - на двох 2 511,60 гривні
  • 150 % - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї 3 139,50 гривні

А якщо померлий був військовослужбовцем

Пенсія в разі втрати годувальника за померлого/загиблого військовослужбовця
призначається членам сім'ї, якщо годувальник:

  • помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців
  • після звільнення зі служби або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби
  • на момент смерті був “військовим” пенсіонером

Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби
пенсія призначається:

  • у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї 
  • у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім'ї

Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30%
грошового забезпечення годувальника.

Якщо померлий постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС

Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:

  • із заробітної плати, одержаної годувальником за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках
  • з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року

Якщо померлий був працівником прокуратури

Призначається непрацездатним членам сім'ї прокурора чи слідчого, які
були на його утримані, за наявності у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається із заробітної
плати померлого годувальника:

  • 60% - на одного члена сім'ї
  • 70 % - на двох і більше членів сім'ї

Раніше ми розповідали, скільки платять пенсії за інвалідністю для військових.

Читайте також, кому в Україні скасують виплату пенсій.

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Пенсійна реформа