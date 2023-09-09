Украинцы могут получать вдвое большую пенсию: для кого это доступно

Если семья была на содержании только одного члена, а он умер, тогда по закону ей назначают пенсию по потере кормильца. Но получать его могут только нетрудоспособные члены одной семьи.
Сколько выплачивает государство - читайте ниже в материале Styler.
К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:
При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается
независимо от того, были ли они на его содержании.
Размеры пенсий в связи с потерей кормильца определяют исходя из
размера пенсии по возрасту умершего кормильца:
Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:
Пенсия в случае потери кормильца за умершего/погибшего военнослужащего
назначается членам семьи, если кормилец:
Если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы
пенсия назначается:
Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30%
денежного довольствия кормильца.
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:
Назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые были на его удержании, при наличии у умершего кормильца стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Размер пенсии в связи с потерей кормильца определяется по заработной
платы умершего кормильца:
Раньше мы рассказывали, сколько платят пенсии по инвалидности для военных.
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