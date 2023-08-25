Українці можуть отримувати бонуси за оплату комунальних послуг: що відомо

Як отримати бонуси за оплату за світло

Електронні платіжки є повним аналогом паперових. Тому у компанії закликають відмовитись від друкованого варіанту, аби берегти дерева.

При цьому поширене твердження про те, що паперові платіжки треба зберігати протягом 3 років - є міфом. Важливою є квитанція про оплату, а не сама платіжка.

Кожен споживач електроенергії може легко відмовитись від паперових рахунків. Зробити це можна на сайті YASNO в два кроки.

Авторизуйтесь в своєму особистому кабінеті. Ось посилання:

Після цього поставте галочку у пункті "Обрати електронний рахунок".

"За це ми нараховуватимемо вам 10 бонусів щомісячно, які можна буде обмінювати на знижки та інші переваги нашої програми лояльності", - пояснюють у компанії.

Як і де можна використати бонуси

За активацію послуги компанія одразу нараховує 150 бонусів (одноразово). Тоді нараховують бонуси за вчасну оплату рахунків - усім, хто оплачує до 20 числа у розмірі від 100% і більше - 10% кешбеку йде бонусами щомісяця.

Ви можете обміняти бонуси на вигідні знижки на товари в магазині YASNO та у їхніх партнерів. Бонуси обмінюються в еквіваленті.

Ось так відбуваються нарахування бонусів (скриншот)

Які товари можна придбати:

розумний Watt

EcoFlow

вентилятори

водонагрівачі

зволожувачі повітря та іонізатори повітря

нічники, настільні лампи, годинники з підсвіткою

обігрівачі

портативні акумулятори

портативні сонячні панелі

Зважаючи на те, що усі експерти запевняють, що цьогоріч українців знову чекає важка осінь та зима через вимкнення електроенергії, багато хто уже почав скуповувати портативні зарядні станції, аби легше пережити цей період.