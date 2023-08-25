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Украинцы могут получать бонусы за оплату коммунальных услуг: что известно

Как получить бонусы за оплату за электроэнергию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые откажутся от бумажных платежек за электроэнергию и перейдут на электронные, смогут получать за это ежемесячно бонусы, которые можно конвертировать в денежную скидку.

Об этом пишет компания YASNO.

Как получить бонусы за оплату за свет

Электронные платежки являются полным аналогом бумажных. Поэтому в компании призывают отказаться от печатного варианта, чтобы беречь деревья.

При этом распространенное утверждение о том, что бумажные платежки нужно хранить в течение 3 лет - является мифом. Важна квитанция об оплате, а не сама платежка.

Каждый потребитель электроэнергии может легко отказаться от бумажных счетов. Сделать это можно на сайте YASNO в два шага.

Авторизируйтесь в своем личном кабинете. Вот ссылка:

После этого поставьте галочку в пункте "Выбрать электронный счет".

"За это мы будем начислять 10 бонусов ежемесячно, которые можно будет обменивать на скидки и другие преимущества нашей программы лояльности", - объясняют в компании.

Как и где можно использовать бонусы

За активацию услуги компания сразу начисляет 150 бонусов (одноразово). Потом начисляют бонусы за своевременную оплату счетов - всем, кто оплачивает до 20 числа в размере 100% и больше - 10% кэшбека идет бонусами ежемесячно.

Вы можете обменять бонусы на выгодные скидки на товары в магазине YASNO и у их партнеров. Бонусы обмениваются в эквиваленте.

Вот так начисляются бонусы (скриншот)

Какие товары можно приобрести:

  • умный Watt
  • EcoFlow
  • вентиляторы
  • водонагреватели
  • увлажнители воздуха и ионизаторы воздуха
  • ночники, настольные лампы, часы с подсветкой
  • обогреватели
  • портативные аккумуляторы
  • портативные солнечные панели

Учитывая, что все эксперты уверяют, что в этом году украинцев снова ждет тяжелая осень и зима из-за отключения электроэнергии, многие уже начали скупать портативные зарядные станции, чтобы легче пережить этот период.

Раньше мы рассказывали о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.

Читайте также о том, что нужно сделать, чтобы не начислялись платежки за свет, если в квартире никто не живет.

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комуналкаЭлектроэнергия