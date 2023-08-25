Украинцы могут получать бонусы за оплату коммунальных услуг: что известно

Украинцы, которые откажутся от бумажных платежек за электроэнергию и перейдут на электронные, смогут получать за это ежемесячно бонусы, которые можно конвертировать в денежную скидку.
Об этом пишет компания YASNO.
Электронные платежки являются полным аналогом бумажных. Поэтому в компании призывают отказаться от печатного варианта, чтобы беречь деревья.
При этом распространенное утверждение о том, что бумажные платежки нужно хранить в течение 3 лет - является мифом. Важна квитанция об оплате, а не сама платежка.
Каждый потребитель электроэнергии может легко отказаться от бумажных счетов. Сделать это можно на сайте YASNO в два шага.
Авторизируйтесь в своем личном кабинете. Вот ссылка:
После этого поставьте галочку в пункте "Выбрать электронный счет".
"За это мы будем начислять 10 бонусов ежемесячно, которые можно будет обменивать на скидки и другие преимущества нашей программы лояльности", - объясняют в компании.
За активацию услуги компания сразу начисляет 150 бонусов (одноразово). Потом начисляют бонусы за своевременную оплату счетов - всем, кто оплачивает до 20 числа в размере 100% и больше - 10% кэшбека идет бонусами ежемесячно.
Вы можете обменять бонусы на выгодные скидки на товары в магазине YASNO и у их партнеров. Бонусы обмениваются в эквиваленте.
Какие товары можно приобрести:
Учитывая, что все эксперты уверяют, что в этом году украинцев снова ждет тяжелая осень и зима из-за отключения электроэнергии, многие уже начали скупать портативные зарядные станции, чтобы легче пережить этот период.
Раньше мы рассказывали о том, какие утверждения о платежках за свет являются мифами.
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