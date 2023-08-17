Українці можуть отримувати на 50% більше пенсії: як це зробити

Що потрібно знати

Якщо громадянин самостійно ухвалює рішення вийти на пенсію пізніше, його виплату збільшать на певний відсоток, а саме:

якщо відстрочити пенсію на період до п'яти років - за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,5%;

якщо відстрочити пенсію на період від п'яти років - за кожний місяць без пенсії розмір виплати збільшать на 0,75%.

Виходить, що якщо людина, яка вийде на пенсію на 5 років і 7 місяців пізніше, зможе отримати прибавку до пенсії у розмірі близько 50%.

Наприклад, якщо вам належить пенсія у розмірі 5 тис. грн, але ви прийняли рішення продовжити працювати і звернетеся за виплатою у 65 років та 7 місяців, ваша пенсія становитиме вже 7,5 тис. грн.

Коли чекати на підвищення пенсій

З початку року українським пенсіонерам було проведено кілька етапів індексації. За її результатами, до липня 2023 р. середній розмір виплат зріс на 14,9% - до 5 311,44 грн.

Перерахунку пенсій на підставі зростання прожиткового мінімуму не було, оскільки у бюджеті-2023 закладено його єдиний розмір на весь рік для осіб, які втратили працездатність – 2093 грн (мінімальна пенсія).

Наступне підвищення пенсійних виплат очікується лише наступного року. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, уряд має намір провести індексацію пенсій у зв'язку з інфляцією у 2024 році. Однак під час війни плани можуть помінятися.

"Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", - додала Жолнович.

Що стосується підвищення пенсій на підставі прожиткового мінімуму, чи буде його переглянуто, стане зрозумілим після опублікування показників держбюджету на 2024 рік.