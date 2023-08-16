ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українським пенсіонерам додадуть по 4200 гривень щомісяця: кому саме

Новость на русском →
Середа 16 серпня 2023 09:07
Українським пенсіонерам додадуть по 4200 гривень щомісяця: кому саме Кому з пенсіонерів додадуть 4200 гривень (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українським пенсіонерам додадуть щомісяця по 4200 гривень. Але такі виплати матимуть не всі.

Кому належить надбавка до пенсії - нагадали українцям у Пенсійному фонді України.

Що потрібно знати

Зокрема, з 1 липня 2023 року набули чинності зміни до законів України, якими врегульовано питання соціального захисту борців за незалежність України у XX столітті. А саме згідно із Законом від 29.05.2023 р. № 3113, у новій редакції викладено закони "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Кому належить надбавка

Надбавку отримають особи, визнані борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання. Їм збільшать виплати на 4200 гривень щомісяця.

Така пенсія індексуватиметься щорічно у березні, починаючи з 2024 року, а це означає, що її розмір поступово зростатиме.

Пенсія за особливі заслуги призначають з дня звернення або з дня отримання права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше ніж за 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року, на підставі підтверджуючої довідки регіональної комісії обласної державної адміністрації, згаданий вище статус особи.

Інші категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають розмір надбавки за схемою від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також є й категорії громадян, яким скасовано виплати пенсії за особливі заслуги. Із Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" прибрали статті, які визначали радянські звання та ордени основою призначення нових пенсій.

Українським пенсіонерам додадуть по 4200 гривень щомісяця: кому саме

Раніше ми розповідали, як дізнатися про розмір компенсації за знищене чи пошкоджене житло.

Читайте також, як оформити пенсію тим, чий родич зник безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії Пенсія в Україні