Українці можуть отримати виплати в 3 400 гривень: це доступно лише у квітні

З 1 грудня певні категорії українців отримували допомогу розміром 2 200 гривень. Вже в березні ця сума зросла до 3 400 гривень, і її отримали понад 155 000 громадян. Аналогічну суму можна оформити й на квітень.
Як це зробити та кому доступна допомога - читайте нижче в матеріалі Styler.
Соціальна виплата розміром 2200 гривень була орієнтована на ту категорію людей, які проживають на звільнених від російських окупантів на територіях. А також для тих громадян, які досі проживають в окупації.
Зокрема це стосується жителів:
Фінансову допомогу надає міжнародний партнер України Червоний Хрест, тому виплати надходитимуть до відділень Укрпошти.
Грошову допомогу можна отримати до кінця квітня незалежно від віку та статі. На неї може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.
Подати заявку на отримання допомоги можна через застосунок "Дія":
Крім того, заявку можна подати й офлайн:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо ви переселенець, і вам перестали надходити соціальні виплати.
Читайте також, які зміни внесли до умов отримання виплат.