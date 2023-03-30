Українці можуть отримати виплати в 3 400 гривень: це доступно лише у квітні

Хто може отримати допомогу

Соціальна виплата розміром 2200 гривень була орієнтована на ту категорію людей, які проживають на звільнених від російських окупантів на територіях. А також для тих громадян, які досі проживають в окупації.

Зокрема це стосується жителів:

Миколаївської області

Харківської області

Херсонській області

Донбасу

Фінансову допомогу надає міжнародний партнер України Червоний Хрест, тому виплати надходитимуть до відділень Укрпошти.

Грошову допомогу можна отримати до кінця квітня незалежно від віку та статі. На неї може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

Як оформити виплати

Подати заявку на отримання допомоги можна через застосунок "Дія":

оновіть додаток або авторизуйтеся

зайдіть у розділ "Послуги" та оберіть "Отримати статус ВПО"

укажіть свою актуальну адресу

підтвердьте своє місце перебування геолокацією

додайте свідоцтво про народження дитини, якщо документ не підтягується та якщо у вас є діти

натисніть "Хочу отримувати допомогу"

оберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. За потреби створіть її

Крім того, заявку можна подати й офлайн: