Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле

С 1 декабря определенные категории украинцев получали помощь в размере 2 200 гривен. Уже в марте эта сумма выросла до 3 400 гривен и ее получили более 155 000 граждан. Аналогичную сумму можно оформить и на апрель.
Как это сделать и кому доступна помощь - читайте ниже в материале Styler.
Социальная выплата в размере 2м200 гривен была ориентирована на категорию людей, проживающих на освобожденных от российских оккупантов на территориях. А также для тех граждан, которые до сих пор проживают в оккупации.
В частности, это касается жителей:
Финансовую помощь оказывает международный партнер Украины Красный Крест, поэтому выплаты будут поступать в отделения Укрпочты.
Денежную помощь можно получить до конца апреля вне зависимости от возраста и пола. На нее может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.
Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія":
Кроме того, заявку можно подать и в автономном режиме:
Раньше мы рассказывали, что делать, если вы переселенец, и вам перестали поступать социальные выплаты.
Читайте также, какие изменения внесли в условия получения выплат.