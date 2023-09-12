Українці можуть отримати величезну грошову допомогу: яка сума і що потрібно зробити

Кому нададуть виплати

Це стосується переселенців у Харківській та Дніпропетровській областях.

Для українців запровадили мікрогрантову програму Helvetas Swiss Intercooperation.

Основна мета - підтримка підприємницької активності ВПО та інших осіб, які постраждали через війну та ведуть свою діяльність у Харківській чи Дніпропетровській областях.

Отримати виплати можуть українці, які втратили джерело доходу, які отримали статус ВПО та мають фінансову та соціальну вразливість.

Переможці конкурсу отримають гранти на розвиток бізнесу у таких галузях:

Будівельні та ремонтні роботи, автосервіс

Сфера краси

Грумінг та ветеринарні послуги

Заклади швидкого харчування

Швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів

Креативна сфера

Digital-напрямки

Плодоовочівництво

Роздрібна та торгівля в інтернеті

На що можна витратити гроші

Витратити гроші можна на закупівлю матеріалів чи обладнання, оплату послуг, ремонт чи оренду приміщень для ведення бізнесу, виплатити компенсацію за стажування чи перекваліфікацію зацікавлених осіб, компенсацію на оплату праці найманого персоналу.

Пропозиції для участі в грантах необхідно надати до 17 вересня 2023 року.

Для отримання допомоги потрібно заповнити аплікаційну форму. Запитання щодо конкурсу можна надсилати сюди.